Cuidado con tu WhatsApp: Así te roban la cuenta

Los robos y hackeos de cuentas de WhatsApp han puesto en alerta a miles de usuarios. Los ciberdelincuentes toman el control de los perfiles de usuarios, suplantan su identidad y estafan a sus contactos al pedirles transferencias de dinero argumentando emergencias falsas o solicitudes urgentes.
El fenómeno preocupa tanto que se convirtió en tema de análisis este jueves, 4 de junio, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, con la participación del ingeniero Manolo Guerrero, presidente de Improving Guatemala y consultor en tecnología e inteligencia artificial.
¿Cómo operan los hackers de WhatsApp?
Guerrero relató que los estafadores aprovechan la confianza de los contactos para intentar obtener información sensible o incluso dinero. El método principal consiste en registrar el número de teléfono del usuario en otro dispositivo y, para finalizar el proceso, WhatsApp solicita un código de verificación enviado al número original. Si el usuario comparte ese código con los delincuentes, pierden acceso inmediato a su cuenta.
"Lo que hacen los estafadores es enviarte un mensaje o llamarte y te dicen: ‘te va a llegar un código, era para mí, pero puse tu número por error, ¿me lo podrías pasar?’ Si lo entregas, pueden activar WhatsApp en otro dispositivo y bloquearte completamente", explicó Guerrero. Así de simple es para los hackers apoderarse de una cuenta.
La verificación en dos pasos: la barrera más efectiva
El especialista enfatizó la importancia de activar la función de verificación en dos pasos en WhatsApp. Este proceso es una configuración "muy sencilla de hacer", señaló. Para activarla, los usuarios deben hacer lo siguiente:
- Acceder a los ajustes de WhatsApp.
- Seleccionar la opción "Cuenta".
- Elegir "Verificación en dos pasos".
Este mecanismo añade una capa extra de seguridad al requerir un código de seis dígitos, elegido solo por el usuario, que impide el acceso no autorizado incluso si logran obtener el código de verificación enviado por SMS.
"Si caes y entregas el número que te llegó, al intentar activar la cuenta les pedirá la clave de verificación en dos pasos. Si no la tienen, simplemente no podrán robar tu cuenta, así de sencillo", subrayó Guerrero. Recomienda elegir un número difícil de adivinar, evitando combinaciones obvias como fechas de nacimiento o secuencias simples.
Llamadas extrañas: otra vía para el engaño
Las llamadas provenientes de números desconocidos o de países lejanos pueden ser la primera etapa de nuevas formas de engaño. Guerrero detalla que, si alguien tiene ocupado el teléfono por una llamada, el código de verificación puede llegar como mensaje grabado a la casilla de voz (voicemail), la cual, si no está protegida, puede ser fácilmente accedida por los ladrones para escuchar el código y tomar posesión de la cuenta.
"Hay quienes llaman y, mientras te entretienen en la llamada, solicitan el código mediante llamada telefónica. Si va a buzón de voz, y el buzón no está seguro, pueden recuperarlo ahí y nunca te enteras", comentó el ingeniero. Incluso en estos casos, la verificación en dos pasos sigue siendo la protección indispensable.
Nuevas estrategias: videollamadas y acceso remoto
Los ciberdelincuentes innovan constantemente. Una modalidad reciente es la videollamada, en la que una persona se identifica como soporte técnico de un banco o la propia WhatsApp, solicitando compartir la pantalla bajo pretextos de seguridad. Al mostrar la pantalla, el atacante envía el código de verificación, que aparece en pantalla, y lo visualiza para completar el robo de la cuenta.
"Mientras compartes la pantalla, envían la verificación y observan tu código en tiempo real. Lo fundamental es no compartir información ni permitir el acceso remoto a la pantalla", remarcó Guerrero.
¿Cómo evitarlo?
El experto emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de robos de cuentas:
- Registrar el número de WhatsApp solo en dispositivos propios.
- No compartir nunca códigos de verificación, aunque el mensaje parezca inocente o urgente.
- Activar siempre la verificación en dos pasos y elegir un código único.
- No atender llamadas de números desconocidos ni videollamadas sospechosas que soliciten compartir la pantalla.
Guerrero finalizó recordando que la prevención y la desconfianza ante solicitudes inusuales son las mejores aliadas para proteger las cuentas de WhatsApp ante los constantes intentos de hackeo.