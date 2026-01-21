 Revisión Mensual en WhatsApp
Revisión mensual en WhatsApp: el ajuste de seguridad que debes checar para evitar que te espíen

WhatsApp pidió a sus usuarios revisar un ajuste de seguridad al menos una vez al mes para evitar espionaje digital.

Celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026., Pixabay
Celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026. / FOTO: Pixabay

En 2026, WhatsApp sigue siendo la app de mensajería más usada en el mundo, pero también uno de los principales objetivos de ciberdelincuentes. Y es que muchos buscan espiar conversaciones, robar cuentas o ejecutar fraudes digitales por medio de la misma.

Con el crecimiento de ataques de phishing, llamadas de spam y accesos no autorizados, es fundamental que los usuarios revisen una configuración clave de seguridad al menos una vez al mes para mantener su cuenta protegida. WhatsApp está diseñada con funciones de seguridad integradas para disminuir significativamente los riesgos de hackeos, espionaje y fraudes, siempre que se utilicen correctamente.

Expertos en ciberseguridad y la propia Meta recomiendan realizar una rutina mensual de mantenimiento de seguridad para identificar posibles vulnerabilidades y cerrar accesos no autorizados. El principal ajuste que debes revisar es la lista de dispositivos vinculados a tu cuenta de WhatsApp.

Esto permite conocer en qué computadoras, tablets o teléfonos se ha abierto tu sesión. Si descubres dispositivos desconocidos o sesiones activas en equipo ajeno, puedes cerrar el acceso inmediatamente desde el mismo menú. Esta simple acción reduce de forma importante las posibilidades de que alguien esté accediendo a tus conversaciones sin tu consentimiento.

Rutina de seguridad mensual sencilla para WhatsApp

1. Abre WhatsApp y ve a Ajustes > Dispositivos vinculados para verificar sesiones activas.

2. Activa la verificación en dos pasos si aún no lo hiciste.

3. Revisa que las notificaciones de seguridad estén encendidas.

4. Mantén la app y tu sistema operativo actualizados.

Hacer esta revisión cada mes toma apenas unos minutos, pero puede marcar la diferencia entre una cuenta segura y una comprometida. La seguridad en WhatsApp no es infalible, pero la constancia del usuario en ajustar estas funciones reduce de manera considerable el riesgo de que terceros espíen tus chats o accedan a tus datos personales.

Además de verificar dispositivos vinculados, WhatsApp ofrece otras opciones de protección que conviene mantener activas

