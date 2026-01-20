 Consecuencias de no cenar a diario
¿Qué pasa con tu cuerpo si no cenas todos los días?

Saltarse la cena varios días seguidos puede parecer una decisión inofensiva o incluso útil para bajar de peso.

Cena / FOTO: Cena

Saltarse la cena puede parecer una estrategia fácil para "ahorrar calorías" o intentar bajar de peso. Sin embargo, expertos en nutrición y salud advierten que dejar de cenar por muchos días puede tener efectos negativos para el organismo.

Aunque tendencias como el ayuno intermitente han ganado popularidad, no es lo mismo omitir comidas de forma desordenada que seguir un plan diseñado por profesionales. Cuando una persona no cena y prolonga varias horas sin alimentos, el nivel de glucosa en sangre disminuye.

Sí, cenar tarde puede ser malo para la salud. Entre sus consecuencias están: Problemas digestivos: Cenar tarde puede causar acidez estomacal y reflujo de ácidos. Alteraciones del sueño: Cenar tarde puede dificultar el sueño profundo. Aumento de peso: Cenar tarde puede llevar a comer más calorías de las que el cuerpo necesita, lo que puede favorecer el aumento de peso. Mayor riesgo de diabetes: Cenar tarde puede aumentar los niveles de azúcar en sangre. Mayor riesgo de enfermedades cardíacas: Cenar tarde puede alterar los niveles de colesterol. #problemasdigestivos #gastroenterologo #gastroenterology #saluddigestiva #digestivehealth #digestiontips #digestionissues

La glucosa es el principal combustible para el cerebro y los músculos, por lo que una caída puede provocar cansancio, mareos, temblores y dificultad para concentrarse. Además, al no ingerir alimentos por muchas horas el cuerpo utiliza primero las reservas de glucógeno almacenadas en hígado y músculos.

Si el ayuno continúa, se activa la quema de grasas, pero también puede incrementar la producción de cuerpos cetónicos, algo que en ayunos prolongados puede afectar función y energía. Si saltarse la cena se vuelve habitual, el organismo puede entrar en lo que popularmente se llama "modo de inanición": una respuesta adaptativa para conservar energía que ralentiza el metabolismo en reposo y dificulta la pérdida de peso sostenible.

La cena es una comida importante

Al mismo tiempo, no cenar puede alterar las hormonas del hambre, como la grelina (que aumenta el apetito) y la leptina (que indica saciedad), lo que favorece que a la siguiente comida comas de más o elijas alimentos poco saludables. Saltar repetidamente la cena limita las oportunidades del cuerpo para recibir nutrientes esenciales, generando desequilibrios en vitaminas y minerales.

A la larga, esto podría debilitar el sistema inmunológico y afectar procesos metabólicos importantes. Más allá de lo físico, no cenar puede impactar el estado de ánimo y estrés, ya que el cerebro interpreta la falta de comida como una señal de alerta.

Cabe destacar que esto puede elevar cortisol, la hormona del estrés, y contribuir a irritabilidad o ansiedad.

