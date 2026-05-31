 Dos menores mueren por accidentes de tránsito este domingo
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Dos menores mueren por accidentes de tránsito este domingo

El primer percance ocurrió en San Miguel Tucurú, Alta Verapaz y además cobró la vida de otras dos personas.

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En la zona 3 de Fraijanes murió una niña de 9 años., Bomberos Municipales Departamentales.
En la zona 3 de Fraijanes murió una niña de 9 años. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Bomberos Municipales Departamentales reportaron dos accidentes de tránsito mortales este domingo, 31 de mayo de 2026, en la aldea Paijá, del municipio de San Miguel Tucurú, departamento de Alta Verapaz y en la 1ª. avenida de la zona 3 de Fraijanes, departamento de Guatemala.

En el primero de los accidentes, los paramédicos oficializaron la muerte de un niño de cuatro años; agregaron que en el lugar del accidente atendieron a tres heridos en estado de gravedad, pero durante el traslado a un centro asistencial dos de ellos fallecieron.

En el segundo de los accidentes viales, en Freaijanes, una menor de edad falleció luego de ser atropellada por un vehículo por causas que se desconocen. La víctima quedó tendida en el asfalto, ante la vista de varios curiosos; al lugar llegó la Policía Nacional Civil (PNC) para establecer responsabilidades.

Los rescatistas informaron que la pequeña fue identificada como María Belén López Cruz, de 9 años.

Mientras tanto, en la aldea Paijá, medios locales narraron que el accidente de tránsito ocurrió cuando un microbús impactó el carro en el que se trasladaban las víctimas mortales. Los lugareños precisaron que el accidente tuvo lugar en el kilómetro 215.9 de la Ruta Nacional 7E.

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Investigan accidentes mortales

En ambos casos, las autoridades acudieron al lugar para identificar a las víctimas mortales y posteriormente trasladarlas a una morgue para las investigaciones que demanda la ley. Peritos del Ministerio Público (MP) procesaron el escenario de los percances e iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.

Como María Marisela Coy Sagüí fue identificada una de las lesionadas, quien fue trasladada al Centro de Atención Permanente del municipio de Tucurú. Sin embargo, la víctima, de unos 25 años falleció al momento de su ingreso, debido a la gravedad de las lesiones.

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