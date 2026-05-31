Quedó definido el playoff de ascenso a La Liga de España

El Almería, el Málaga, Las Palmas y el Castellón no fallaron y certificaron su clasificación para las eliminatorias de ascenso a Primera División, tras saldar con victoria una última jornada de La Liga Hypermotion en la que el Mirandés consumó el descenso a Primera RFEF.
Pese al esprint final protagonizado por el conjunto burgalés, los de Antxon Muneta no pudieron evitar la pérdida de la categoría, tras caer este domingo por 1-0 ante el Leganés en la auténtica final por la permanencia que se vivió en el estadio de Butarque
Un duelo decisivo en el que al conjunto 'jabato', a diferencia del equipo madrileño, sólo le valía la victoria para continuar en La Liga Hypermotion, lo que de tradujo en un valiente planteamiento del Mirandés, que se mostró mucho más incisivo que su oponente en la primera mitad.
De hecho, el Mirandés llegó a adelantarse con un gol del atacante marroquí Salim El Jebari en el tiempo de prolongación de la primera mitad que no subió al marcador por un fuera de juego previo Hugo Novoa, tras comprobarse las imágenes.
No fue único tanto anulado al jugador marroquí que vio como en el arranque de la segunda mitad el colegiado volvió a dejar sin validez el gol que anotó por posición antirreglamentaria.
La tanto que si subió al marcador fue el de Alex Millán que estableció de cabeza a los sesenta y nueve minutos el definitivo 1-0 que certificó la permanencia de un Leganés, al que le salió bien el cambio de entrenador, tras la llegada el pasado martes al banquillo pepinero de Carlos Martínez en sustitución del cesado Igor Oca.
Series por el ascenso a La Liga de España
- Almería se enfrentará al Castellón (3º vs. 6º)
- Málaga se medirá contra Las Palmas (4º vs. 5º)
Semifinales de ida
- Sábado 6 de junio: Castellón vs. Almería
- Domingo 7 de junio: Las Palmas vs. Málaga:
Semifinales de vuelta
- Martes 9 de junio: Almería vs. Castellón
- Miércoles 10 de junio: Málaga vs. Las Palmas
Final de ida
- Jueves 14 de junio: Las Palmas o Málaga vs. Castellón o Almería
Final de vuelta
- Miércoles 20 de junio: Castellón o Almería vs. Las Palmas o Málaga.