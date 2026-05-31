 Quedó definido el playoff de ascenso a La Liga de España
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Quedó definido el playoff de ascenso a La Liga de España

Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón jugarán la promoción en busca del último boleto de ascenso a La Liga de España.

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Los jugadores de la U.D. Almería celebra la victoria de su equipo a la finalización del encuentro correspondiente a la última jornada de la Liga Hypermotion
Los jugadores de la U.D. Almería celebra la victoria de su equipo a la finalización del encuentro correspondiente a la última jornada de la Liga Hypermotion / FOTO: EFE
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El Almería, el Málaga, Las Palmas y el Castellón no fallaron y certificaron su clasificación para las eliminatorias de ascenso a Primera División, tras saldar con victoria una última jornada de La Liga Hypermotion en la que el Mirandés consumó el descenso a Primera RFEF.

Pese al esprint final protagonizado por el conjunto burgalés, los de Antxon Muneta no pudieron evitar la pérdida de la categoría, tras caer este domingo por 1-0 ante el Leganés en la auténtica final por la permanencia que se vivió en el estadio de Butarque

Un duelo decisivo en el que al conjunto 'jabato', a diferencia del equipo madrileño, sólo le valía la victoria para continuar en La Liga Hypermotion, lo que de tradujo en un valiente planteamiento del Mirandés, que se mostró mucho más incisivo que su oponente en la primera mitad.

De hecho, el Mirandés llegó a adelantarse con un gol del atacante marroquí Salim El Jebari en el tiempo de prolongación de la primera mitad que no subió al marcador por un fuera de juego previo Hugo Novoa, tras comprobarse las imágenes.

No fue único tanto anulado al jugador marroquí que vio como en el arranque de la segunda mitad el colegiado volvió a dejar sin validez el gol que anotó por posición antirreglamentaria.

La tanto que si subió al marcador fue el de Alex Millán que estableció de cabeza a los sesenta y nueve minutos el definitivo 1-0 que certificó la permanencia de un Leganés, al que le salió bien el cambio de entrenador, tras la llegada el pasado martes al banquillo pepinero de Carlos Martínez en sustitución del cesado Igor Oca.

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Clasificación final de la Liga 2 de España - @LaLiga2

Series por el ascenso a La Liga de España

  • Almería se enfrentará al Castellón (3º vs. 6º)
  • Málaga se medirá contra Las Palmas (4º vs. 5º)

Semifinales de ida

  • Sábado 6 de junio: Castellón vs. Almería
  • Domingo 7 de junio: Las Palmas vs. Málaga:

Semifinales de vuelta

  • Martes 9 de junio: Almería vs. Castellón
  • Miércoles 10 de junio: Málaga vs. Las Palmas

Final de ida

  • Jueves 14 de junio: Las Palmas o Málaga vs. Castellón o Almería

Final de vuelta 

  • Miércoles 20 de junio: Castellón o Almería vs. Las Palmas o Málaga.

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