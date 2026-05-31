Dua Lipa y Callum Turner: ¡Boda secreta en Londres!

La cantante británica Dua Lipa sorprendió al mundo del espectáculo al contraer matrimonio con el actor Callum Turner en una ceremonia íntima celebrada en Londres. La noticia, que tomó por sorpresa a miles de seguidores, rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y medios internacionales.
El enlace se llevó a cabo este 31 de mayo en el histórico Old Marylebone Town Hall, uno de los recintos favoritos de varias celebridades para realizar bodas civiles en la capital inglesa. La ceremonia fue privada y contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos.
Dua Lipa, de 30 años, lució un elegante conjunto blanco de alta costura diseñado por Schiaparelli, acompañado de accesorios sofisticados que mantuvieron el estilo refinado y moderno que caracteriza a la intérprete de Levitating y Houdini. Por su parte, Callum Turner apostó por un clásico traje azul marino de corte formal. A la salida del recinto, los recién casados fueron recibidos entre aplausos y confeti por sus invitados.
Aunque durante las últimas semanas diversos medios europeos habían especulado que la boda tendría lugar en Sicilia, Italia, la pareja decidió adelantar los planes y formalizar su unión primero en Londres, manteniendo el proceso lejos de los reflectores y la prensa.
Más de la boda de Dua Lipa
Sin embargo, esta ceremonia íntima sería solo el inicio de las celebraciones. Reportes internacionales aseguran que Dua Lipa y Callum Turner preparan un festejo mucho más grande en Sicilia durante los próximos días, con una lista de invitados repleta de celebridades y amigos cercanos de la pareja.
Entre los nombres que han comenzado a sonar figuran artistas y figuras reconocidas del entretenimiento y la moda. La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó a llamar la atención pública a inicios de 2024, cuando ambos fueron vistos juntos en distintos eventos y escapadas románticas.
Con el paso de los meses, la relación se consolidó hasta que la cantante confirmó su compromiso en 2025, dejando claro que atravesaba uno de los momentos más felices de su vida.