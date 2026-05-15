Porras presenta informe un día antes de finalizar gestión

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, presenta este viernes 15 de mayo su cuarto informe anual de labores (2025-2026). La actividad se lleva a cabo un día antes de que finalice su gestión y entregue el cargo que ocupa desde 2018 a su sucesor, Gabriel García Luna.
La ceremonia para exponer los resultados del trabajo contó con la participación de autoridades del ente investigador, incluidos los fiscales regionales y titulares de las distintas unidades investigativas. También se contó con integrantes del equipo de transición del jefe del MP electo.
La presentación se lleva a cabo en la sede central de la entidad, ubicada en la zona 1 capitalina, bajo fuertes medidas de seguridad. Los periodistas han tenido acceso limitado a este espacio, al igual que el diputado José Chic, quien acudió al lugar por considerar que se trata de información pública a la que debería tener acceso la población en general.
Por más de media hora desde que se inició el acto no se permitió el acceso al lobby a los periodistas, pero tras la llegada del legislador y una serie de diálogos, tanto los comunicadores como el parlamentario finalmente pudieron sumarse a la actividad.
Destaca esfuerzos, a pesar de "ataques"
El primero en tomar la palabra fue el secretario general del MP, Ángel Pineda, quien enfatizó que durante los ocho se ha trabajado incansablemente por la atención a las víctimas y ahora se deja, entre otros elementos de fortalecimiento, modelos especializados para dar respuesta a la población.
El funcionario indicó que la actual administración no cedió ante presiones que, según expuso, surgieron incluso de los propios sindicados que, por razones evidentes, en su opinión, atacan el trabajo del MP. Sin embargo, destacó que este tipo de situaciones no lo doblegaron y la legalidad e institucionalidad prevaleció. Añadió que "Guatemala necesitaba firmeza", y el MP actuó en esa línea.
"Mientras algunos impulsaban narrativas, esta administración fortaleció fiscalías especializadas, modernizó sistemas tecnológicos, digitalizó procesos. La transformación ya ocurrió, está documentada, es tangible y está verificada. (...)La historia no recordará los ataques, recordará los resultados", añadió Pineda.
Porras hace referencia al fin de ocho años de gestión que concluye "con la frente en alto", pese a "narrativas desinformadoras"
Porras brindó un discurso en el que resaltó el fortalecimiento del MP durante sus ocho años de gestión, a la vez que agradeció a la población guatemalteca por la confianza depositada en la institución. También hizo mención de los retos que se han enfrentado en sus dos períodos como fiscal general e hizo referencia a "narrativas desinformadoras" que surgieron para intentar deslegitimar la labor de la entidad.
"Esta ha sido una gestión histórica, con resultados comprobables. Enfrentamos múltiples obstáculos. Nos intentaron callar. Nos intentaron desacreditar. Intentaron demeritar el trabajo; sin embargo, demostramos que cuando hay capacidad, compromiso y profesionalismo y la visión es clara de los funcionarios honestos y responsables, cualquier trabajo sale adelante", expresó.
En la víspera de dejar el cargo, la fiscal aseguró que en este período "siempre reinó la luz y no la oscuridad" y siempre prevalecerá la verdad sobre la mentira, porque Guatemala merece tener la verdad e instituciones fuertes y firmes que realmente estén al servicio de los guatemaltecos.
Enfatizó que, en medio de presiones, señalamientos y circunstancias adversas, la institución se mantuvo firme, el trabajo continuo, avanzando y, sobre todo, con calidad y calidez. "Cada decisión fue tomada con apego a la ley, responsabilidad institucional y compromiso hacia el pueblo de Guatemala", añadió.
"Hoy estamos aquí más fuertes, más firmes y más comprometidos que nunca, demostrando que cuando se actúa con convicción, integridad y apego a la ley, ningún obstáculo detiene el trabajo en favor de un pueblo. De ahora en adelante, desde el espacio en que nos encontremos, seguiremos sirviendo en Guatemala", mencionó.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades entrantes a seguir garantizando que la ley se cumple sin excepciones, sin privilegios y con absoluta determinación y firmeza y aseguró que se retira "con la frente en alto" y la certeza de que ha cumplido con una misión histórica del país.
"Pueblo de Guatemala, hemos actuado con compromiso, responsabilidad, honestidad, mística y profesionalismo. Podemos decir, en ese sentido, con la frente en alto: deber cumplido, por los guatemaltecos. Muchas gracias y que Dios les bendiga hoy y siempre", concluyó.
Resultados en último año de labores
Durante la ceremonia, el MP presentó un video donde se compartieron los resultados del trabajo realizado del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026:
- 6 mil 919 solicitudes de allanamiento
- 10 mil 104 solicitudes de aprehensión.
- 13 mil 564 solicitudes de acusación.
- 7 mil 570 sentencias.
- 7 mil 676 personas condenadas.
En total, durante la gestión de Porras el MP atendió:
- 10 mil 31 solicitudes de allanamiento.
- 14 mil 926 solicitudes de aprehensión.
- 21 mil 967 solicitudes de acusación.
- 10 mil 565 sentencias.
- 10 mil 660 personas condenadas.
Asimismo, se dio a conocer que de 1 millón 266 mil 637 expedientes recibidos en 2018, para el final de la gestión en 2026 se logró resolver el 99.88%. Mientras que, de los 3 millones 694 mil 097 casos nuevos que ingresaron en los últimos ocho años, se registra un 98% de resolución.
VIDEO. Presentación del informe de la jefa del MP
Gestión de Porras en el MP
Consuelo Porras ha estado al frente del ente investigador desde 2018, cumpliendo dos períodos consecutivos de gestión tras ser reelecta en 2022. Y, aunque nuevamente se postuló para el cargo, no alcanzó el respaldo necesario en la fase final del proceso.
La gestión de la fiscal saliente estuvo marcada por una serie de cuestionamientos sobre el actuar de la institución y señalamientos contra la fiscal y otros funcionarios del MP por presunto actuar selectivo al investigar los casos, persecución política y criminalización de operadores de justicia, pueblos indígenas y periodistas.
Distintas organizaciones nacionales e internacionales también rechazaron la postulación de Porras para buscar su reelección por segunda ocasión, principalmente tomando en cuenta la existencia de sanciones internacionales en su contra, específicamente aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea, que la vincula con presunta corrupción y actos contra la democracia.