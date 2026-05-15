 El mensaje de Porras a las autoridades entrantes del Ministerio Público
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El mensaje de Porras a las autoridades entrantes del Ministerio Público

Un día antes de que concluya su período, la fiscal general Consuelo Porras presentó el informe anual de labores 2025-2026 y, en general, los resultados de su gestión de ocho años en el Ministerio Público.

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La fiscal general, Consuelo Porras, presenta su cuarto informe anual de labores 2025-2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fiscal general, Consuelo Porras, presenta su cuarto informe anual de labores 2025-2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, presentó este viernes 15 de mayo su cuarto informe de labores, correspondiente al período 2025-2026, y los resultados de los ocho años de gestión al frente de esa institución. La actividad se llevó a cabo a pocas horas de que concluya su mandato y entregue el cargo a su sucesor, Gabriel García Luna.

La funcionaria resaltó el fortalecimiento de la institución que se logró durante su administración. Mencionó la atención especializada, priorizando a las víctimas y buscando la justicia como parte de los factores que, en su opinión, reflejan un trabajo objetivo y enfocado en el pueblo guatemalteco. Además, indicó que enfrentó una serie de obstáculos, incluido lo que describió como "narrativas desinformadoras" e intentos de callar y desacreditar a la entidad, aunque sin señalar directamente a alguna persona, entidad o sector.

Tras exponer acerca del desarrollo de su trabajo, la fiscal hizo referencia al futuro de la institución y el cambio de autoridades del MP, tomando en cuenta que su segundo período de gestión concluye este sábado 16 de mayo y García Luna asumirá el cargo un día después.

En ese contexto, durante su discurso expresó a las nuevas autoridades y los equipos que integran las diferentes fiscalías y unidades investigativas un mensaje en el que instó a que se mantenga una función enfocada en la búsqueda de justicia y un trabajo que permita que Guatemala cuente con instituciones "fuertes y firmes".

"A quienes continuarán siendo el motor de esta trascendental institución, les exhorto a seguir garantizando que la ley se cumple sin excepciones, sin privilegios y con absoluta determinación y firmeza, porque nuestro compromiso siempre ha sido y seguirá siendo con la verdad, la justicia y para el pueblo de Guatemala", dijo.

"Por ello, a todos los funcionarios del MP les hago un llamado respetuoso a continuar trabajando con honestidad, integridad y responsabilidad, sirviendo siempre al pueblo de Guatemala, con Dios como guía en cada actuación", continuó.

Asimismo, la fiscal exhortó a todos los funcionarios públicos a desempeñar sus funciones con honestidad, rectitud y estricto apego a la ley, sirviendo siempre a Guatemala y "nunca sirviéndose del cargo que la ciudadanía les ha confiado".

Finalmente, Porras recordó que cada decisión debe estar guiada por el deber ser, la integridad y el compromiso con el pueblo de Guatemala. A la vez que expresó un mensaje con respecto a su salida del cargo en el que aseguró que permanece "con la frente en alto" y convencida de que su gestión fue "histórica".

García Luna asumirá como fiscal

El nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, empezó su carrera dentro del Organismo Judicial hace 29 años, en 1997, como oficial y secretario de juzgados, para después pasar a ser juez de paz, de primera instancia y magistrado de Sala en el área penal.

Graduado de la universidad Rafael Landívar (privada) y doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos (estatal), su perfil como juez se complementa con su experiencia docente al impartir clases de licenciatura y maestría en ambas casas de estudio.

Asimismo, ha colaborado como instructor en la Escuela de Estudios Judiciales en el área de Derecho Penal, fue presidente de la Junta de Disciplina Judicial y también asesor de la Procuraduría General de la Nación.

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