Previa Municipal vs. Xelajú por final de ida Clausura 2026

Las horas se agotan, la ansiedad incrementa, y los sueños por un título están intactos para las aficiones de Municipal y Xelajú, clubes que empezarán este sábado 16 de mayo a las 18:00 horas a escribir la historia de una nueva definición del título nacional, donde el "Mimado de la Afición" busca la copa 33 y los "Superchivos" la 8.
Walter López tendrá el trabajo arbitral, en uno de los duelos que ya es clásico dentro del futbol guatemalteco. Es de recordar que, tanto Municipal y Xelajú disputarán su tercera final de torneo cortos entre sí. De las dos anteriores, los Clausura 2010 y 2012, terminaron con un título para cada club, así que en este Clausura 2026 habrá un desempate en el historial entre ellos en las finales de torneos cortos de Guatemala.
Xelajú llegó a esa final como ganador de la fase regular, al ganar 39 puntos, y Municipal como segundo con 38 unidades cosechadas en la etapa de clasificación.
En la ruta a la final, Municipal eliminó en cuartos de final a Guastatoya con doble triunfo, y en semifinales pasó encima de Mixco con doble triunfo que terminó en un global de 7-0, el resultado más abultado en la historia de semifinales de torneo cortos.
Por su parte, Xelajú eliminó a Marquense tras un empate y un triunfo, en semifinales eliminó a Comunicaciones donde empató la ida 2-2 y ganó la vuelta 2-0 en Quetzaltenango.
Los convocados
Sin duda alguna, la novedad en esta final será la titularidad del juvenil Estuardo Chang con Xelajú, luego de que las lesiones de los porteros Rubén Darío Silva y Nery Lobos, que le abrieron la puerta para defender la portería lanuda, y lo ha hecho bien.
Por su parte, la delegación de Xelajú viajó desde ayer a la ciudad capital y por su parte Municipal se reporta lista para dicho compromiso.
El partido de ida es este sábado 16 de mayo a las 18:00 horas y el duelo de vuelta para el sábado 23 de mayo a las 19:00 horas en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.