 Designan a árbitros para la final de ida de Liga Nacional
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Conoce qué árbitros estarán en las finales de Liga Nacional y Primera División

Este día se conoció al réferi que estará en el duelo de ida de la final del Clausura 2026 entre Municipal y Xelajú.

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Walter López, árbitro guatemalteco - Alex Meoño
Walter López, árbitro guatemalteco / FOTO: Alex Meoño

El Departamento de Arbitraje y la Comisión de Árbitros de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dio a conocer este jueves 14 de mayo los nombramientos arbitrales para los juegos de ida de la final, tanto en la Liga Nacional como la Liga de Futbol Primera División de Guatemala. 

Municipal y Xelajú disputan en título en la máxima categoría, mientras tanto, Deportivo Suchitepéquez y San Pedro F. C. se juegan el título en la categoría de ascenso, donde el pasado fin de semana, los sampedranos lograron su ascenso a la "Liga de los Consagrados" tras eliminar en semifinales a Deportivo Nueva Santa Rosa.

Nombramiento para Liga Nacional

  • Walter López, árbitro
  • Cristian Alvarado, árbitro asistente 1
  • Aczel Pérez, árbitro asistente 2
  • Wildomar Ramírez, cuarto árbitro
  • Rubén Castellanos, asesor arbitral
  • Giovanni de León, comisario
  • Ariel Méndez, oficial de seguridad
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Nombramiento de la final de ida de la Liga Nacional de Guatemala - FFG

Nombramiento para Primera División

  • Sergio Reina, árbitro
  • Jorge Ordoñez, árbitro asistente 1
  • Juan José Caneces, árbitro asistente 2
  • Alan Monroy, cuarto árbitro
  • Aracely García, asesor arbitral
  • Miguel López, comisario
  • Juan Pablo Barrera, oficial de seguridad  
Fredy López cuenta su experiencia en el ascenso de San Pedro F. C.

El relator de Emisoras Unidas de Guatemala analiza el ascenso de san Pedro y la proyección que tendría en Liga Nacional.

Detalles de las finales

La final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional se jugará este sábado 16 de mayo a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

En tanto, la final de vuelta, se jugará en el estadio Mario Camposeco el sábado 23 de mayo a las 20:00 horas.  

Por su parte, la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Futbol Primera División, se jugará el sábado 16 de mayo a las 19:00 horas en el estadio Carlos Salazar hijo de Mazatenango, Suchitepéquez.

Y la final de vuelta será el domingo 24 de mayo a las 13:00 horas en el estadio municipal de San Pedro en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

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