 Ligan a proceso y envían a prisión a implicado en ataque contra exdirector adjunto de PNC
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Ligan a proceso y envían a prisión a implicado en ataque contra exdirector adjunto de PNC

Saulo Sebastián Pérez tendría vínculos con el ataque del fin de semana en ruta al Atlántico.

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Saulo Sebastián Pérez Sunún, detenido por estar implicado en ataque en ruta al Atlántico., Omar Solís/Emisoras Unidas
Saulo Sebastián Pérez Sunún, detenido por estar implicado en ataque en ruta al Atlántico. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales resolvió este viernes, 5 de junio, ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a Saulo Sebastián Pérez por su vinculación al ataque armado registrado contra el exdirector adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), Helver Beltetón.

El sospechoso fue capturado la noche del pasado martes en seguimiento de las investigaciones por el tiroteo ocurrido el fin de semana en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la zona 25 de la Ciudad de Guatemala, en el cual murieron dos mujeres y el exjefe policial resultó ileso.

El hecho de violencia ocurrió durante la madrugada del domingo 31 de mayo, en el sector conocido como la "Cuesta del Águila", donde desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se trasladaban en un picop todo terreno.

Las víctimas mortales son una mujer, de 25 años, y una adolescente, de 16 años. Asimismo, tres personas resultaron heridas al ser alcanzadas por los proyectiles de arma de fuego.

Tras esta agresión, la PNC detuvo a Pérez Sunún por tener vigente una orden de aprehensión en su contra por el delito de asesinato. Fue ubicado en el marco de un allanamiento que realizaron en la zona 7 capitalina los investigadores de la sección contra femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), que trabajaron en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio.

Comparece ante autoridades

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales llevó a cabo la audiencia de primera declaración sin acceso a los medios de comunicación. Durante la misma, la fiscalía hizo mención de que hay indicios que respaldan su presunta implicación en el ataque registrado en contra del exdirector adjunto de la PNC.

Tras hacer el análisis respectivo, se determinó que correspondía dictar auto de procesamiento contra el sospechoso y profundizar en las investigaciones del caso, por lo que permanecerá en prisión mientras se desarrolla el proceso.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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