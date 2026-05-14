Clausura 2026: Tabla histórica de campeones de Guatemala

La final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, que enfrenta a Municipal y Xelajú M. C., tiene como principales espectadores a los clubes de Comunicaciones y Aurora F. C.
La razón es que uno de ellos perderá ventaja en la tabla histórica de los títulos del futbol nacional, incluidos temporadas largas de un año y los torneos cortos, que se implementaron desde 1999.
Por la copa 33
Históricamente, Municipal y Comunicaciones son los clubes con mayor cantidad de títulos obtenidos de Liga Nacional, un total de 32 por equipo.
En el Apertura 2023, Comunicaciones fue campeón ante Guastatoya y ahí acumuló su última copa, la número 32. Al siguiente torneo, el Clausura 2024, Municipal derrotó a Mixco en la definición del título y ahí otra vez igualaron a 32 copas cada uno.
Tras esa final de los "Rojos", se disputó la del Xelajú vs. Cobán Imperial con título quetzalteco, luego, vinieron las dos finales consecutivas de Municipal ante Antigua, las cuales perdió, y de esa forma se le esfumó por dos ocasiones la posibilidad de ponerse al frente de los clubes con más copa de Liga Nacional.
Municipal enfrentará en la final del Clausura 2026, su tercera final consecutiva, y busca la copa 33 para ser el más ganador y desplazar a Comunicaciones al segundo lugar.
Por la copa 8
Por su parte, Xelajú M. C. tiene la oportunidad de alzar la copa número 8 de su historia, y eso sería un hecho muy relevante, ya que desde la temporada 1992-1993, el cuadro del Aurora se alzó con su octavo trofeo convirtiéndose desde aquel momento en el tercer mejor equipo de la historia.
Si Xelajú es campeón, después de 33 años, el Aurora ahora tendría que compartir esa medalla del tercer mejor equipo de la historia con el cuadro quetzalteco.
Tabla histórica de los campeones de Guatemala
|No.
|Club
|Copas ganadas
|1
|Municipal
|32
|2
|Comunicaciones
|32
|3
|Aurora F. C.
|8
|4
|Xelajú M. C.
|7
|5
|Antigua G. F. C.
|6
|6
|Deportivo Guastatoya
|3
|7
|Tipografía Nacional
|3
|8
|Cobán Imperial
|2
|9
|Deportivo Suchitepéquez
|2
|10
|Deportivo Jalapa
|2
|11
|Deportivo Malacateco
|1
|12
|Santa Lucía Cotzumalguapa F. C.
|1