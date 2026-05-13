 Conferencia de prensa de Estuardo Chang, portero de Xelajú
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El portero sensación de Xelajú se refiere a la final ante Municipal

El nacional Estuardo Chang fue el gran protagonista este día en la conferencia de prensa de los quetzaltecos.

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Esturado Chang, portero de Xelajú
Esturado Chang, portero de Xelajú / FOTO: Wilber Colloy

Estuardo Chang, tercer portero de Xelajú M. C., que en la actualidad defiende los tres palos quetzaltecos ante las ausencias por lesión del uruguayo Rubén Darío Silva y el guatemalteco Nery Lobos, compareció este día a la conferencia de prensa previa al duelo de la final de ida, la cual enfrentará a los "Superchivos" y a los "Rojos" del Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol el próximo sábado 16 de mayo a las 18:00 horas.

Desde la sala de conferencia del estadio Mario Camposeco, Estuardo Chang, compareció ante los medios locales para hablar un poco de su experiencia en esta fase final, donde ha sido pieza clave para llevar al Xelajú a la gran final del certamen.   

"La verdad, me siento muy contento. Estos últimos días han sido de mucha alegría para mí. Gracias a Dios se me da esta oportunidad de estar aquí (en la portería). Nunca lo imagine en esta temporada estar dando una conferencia de prensa por los buenos partidos que he tenido, es una bendición de Dios", señalo un concentrado y muy maduro en sus respuestas, Estuardo Chang.   

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El portero juvenil habló del apoyo que ha recibido del plantel de jugadores y cuerpo técnico en estos partidos. "Yo creo que tuve todo el apoyo del grupo: del cuerpo técnico y jugadores. Les agradezco mucho a ellos por todo el apoyo que tuvieron hacia mí persona. Mi familia siempre me ha enseñado a hacer humilde para alcanzar el éxito".

Asimismo, el portero quetzalteco explicó en la conferencia de prensa que no ha visto mucho las redes sociales, y eso lo ha hecho estar más tranquilo. "Yo sé que no hemos ganado nada. Es un gran paso para mi carrera", recordó.

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Sobre su visita a El Trébol

En la preparación del duelo de vuelta de los cuartos de final, Nery Lobos se lesionó en los entrenamientos y no se recuperó para el juego donde Xelajú recibió a Marquense en el estadio Mario Camposeco. Esa noche, el titular fue Estuardo Chang para sorpresa de propios y extraños.

Chang resolvió bien ese compromiso, y luego encaró los dos partidos semifinales ante Comunicaciones, donde los quetzaltecos lograron el boleto a la final del Clausura 2026 y a la Copa Centroamericana 2026.

Estuardo Chang se perfila como el portero titular ante Municipal en el juego de ida de la gran final del campeonato. Ante ello, esto piensa el cancerbero nacional: "Si Dios me da la oportunidad de jugar esa final, debo estar tranquilo, enfocado y concentrado en el partido, en cualquier jugada y cualquier momento. Me dice Nery Lobos que, ‘un portero en estas instancias no tiene muchas acciones, pero debemos estar muy concentrado en dichas acciones’. Si estoy concentrado en los 90 minutos sé que se hará un gran partido".

Ante la pregunta de Wilber Colloy, director general de Emisoras Unidas Quetzaltenango, sobre su gusto por la portería, esto dijo Estuardo Chang: "Desde pequeño me gusta la portería. Es una posición complicada, pero también es muy linda. Cuando uno asume el reto de ser portero es algo lindo. El portero siempre está solo, siempre tiene sus ideas, y no puede cometer errores. Es algo lindo ser portero".

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