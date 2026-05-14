Alineaciones del Municipal-Xelajú en las finales

Este sábado 16 de mayo a las 18:00 horas se jugará el duelo de ida de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional entre Municipal y Xelajú M. C. El primer enfrentamiento de este doble duelo será en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, que lucirá sus mejores galas y con un graderío totalmente abarrotado, debido a la demanda de la afición local.
Esta será la tercera final entre los "Rojos" y los "Superchivos" tras las disputadas en los Clausura 2010 y 2012. Y las dos anteriores tienen la misma particularidad de esta del Clausura 2026, es decir, primero se jugó en la capital y el duelo definitivo fue en Quetzaltenango.
A continuación, te presentamos las alineaciones de los 22 protagonistas de las finales tanto de ida como de vuelta de aquellos Clausura 2010 y 2012.
Final de ida del Torneo Clausura 2010: Municipal 3-1 Xelajú, disputado el jueves 13 de mayo de 2010
- Once de Municipal: Jaime Penedo, Yony Wilson Flores, Sergio Guevara, Cristian Noriega, Jaime Vides, Juan José Castillo, Claudio Albizuris, Gonzalo Romero, Mario Rodríguez, Marvin Ávila y Darwin Oliva
- Once de Xelajú: Fernando Patterson, Gustavo Betancur, Gustavo Cabrera, Milton Leal, Javier Sinay, José Contreras, Julio Estacuy, Miguel Fernández, Luis Rodríguez, Johnny Cubero y Gregory Lester Ruiz
Final de vuelta del Torneo Clausura 2010: Xelajú 0-4 Municipal, disputado el sábado 15 de mayo de 2010
- Once de Xelajú: Fernando Patterson, Gustavo Betancur, Gustavo Cabrera, Javier Sinay, José Contreras, Julio Estacuy, Miguel Fernández, Luis Rodríguez, Mainor López Campollo, Johnny Cubero y Fernando Gallo
- Once de Municipal: Jaime Penedo, Yony Wilson Flores, Sergio Guevara, Cristian Noriega, Jaime Vides, Juan José Castillo, Renato Blanco, Gonzalo Romero, Mario Rodríguez, Marvin Ávila y Darwin Oliva
Final de ida del Torneo Clausura 2012: Municipal 1-0 Xelajú, disputado el miércoles 16 de mayo de 2012
Once de Municipal: Jaime Penedo, Yony Wilson Flores, Hamilton López, Saúl Phillip, Jaime Vides, Juan José Castillo, Marvin Ávila, Eliseo Quintanilla, Mario Rodríguez, Pedro Samayoa y Darwin Oliva
Once de Xelajú: Fernando Patterson, Fredy Santiago Taylor, Johny Girón, Kevin Arriola, Nelson Morales, Milton Gary Leal, Julio Estacuy, Sergio Morales, Johnny Ruiz, Israel Silva Matos de Souza y Franco Ariel Sosa
Final de ida del Torneo Clausura 2012: Xelajú 2-1, disputado el sábado 19 de mayo de 2012
- Once de Xelajú: Fernando Patterson, Fredy Santiago Taylor, Johny Girón, Kevin Arriola, Alexander Cifuentes, Milton Gary Leal, Julio Estacuy, Sergio Morales, Johnny Ruiz, Israel Silva Matos de Souza y Franco Ariel Sosa
- En la definición del título del Clausura 2010, Municipal fue campeón con un global de 7-1 y en el Clausura 2012 hubo empate 2-2, pero en penaltis, Xelajú fue campeón al ganar 3-1.
Este sábado arranca la emoción de la final de ida del Clausura 2026, ¿quién ganará?