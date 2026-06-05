 Subsidio a combustibles alcanzaría para seis semanas más
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Subsidio a combustibles alcanzaría para seis semanas más

El Ministerio de Finanzas reveló que se ha ejecutado el 41% de los fondos asignados al subsidio para gasolinas y diésel.

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Las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) brindaron detalles acerca de la aplicación del subsidio para los combustibles que se encuentra vigente desde el pasado 1 de mayo y se implementó como una forma de alivio a la economía de los guatemaltecos, que llevaban semanas pagando incluso más de 40 quetzales por galón de este producto.

La viceministra de Finanzas, Patricia Joachín, declaró que a la fecha se ha ejecutado el 41 por ciento de los fondos asignados a este aporte, que ascienden a 2 mil millones de quetzales. Según detalló, tomando en cuenta la asignación semanal que se hace de este rubro, se cubriría junio y parte de julio.

"Hemos observado que la asignación mensual ha estado siendo de alrededor de los 200 millones de quetzales semanales y en esa medida, yendo a ese ritmo, el fondo podría estar funcionando durante las próximas seis semanas", explicó ante los diputados durante una citación en el Congreso de la República.

Analizan opciones de focalización

El ministro de Energía y Minas, Víctor Ventura, explicó durante la reunión en el Legislativo que se mantienen los análisis correspondientes sobre el tema de los combustibles y el apoyo a los consumidores, tomando en cuenta que se mantiene la crisis internacional que generó el alza significativa en los precios de este producto.

El funcionario coincidió en que el subsidio podría alcanzar en los primeros días de julio y consideró que una medida que podría implementarse sería focalizar el apoyo económico, especialmente al transporte de mercaderías, productos agrícolas, alimentos y personas.

"Estamos discutiendo posibles soluciones de forma interinstitucional y buscando opciones para que si se llega a dar tendrá que ser muy supervisado", puntualizó.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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