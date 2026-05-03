Así se jugarán las semifinales del Torneo Clausura 2026

Este fin de semana se celebraron los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional y quedaron determinados los cruces en semifinales. Mixco eliminó en una eliminatoria dramática a Cobán Imperial con dos goles en un minuto, Comunicaciones se llevó la medalla al eliminar al bicampeón nacional Antigua G. F. C., Municipal no se despeinó ante un limitado Deportivo Guastatoya y Xelajú solventó con eficiencia su serie ante Marquense.
Los clasificados a semifinales fueron los mejores de la fase regular, es decir, clasificaron Xelajú, Municipal, Mixco y Comunicaciones, primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente de la tabla de posiciones de la fase regular del Clausura 2026.
De los equipos semifinalistas, solamente Mixco es el novato en temas de títulos ya que no ha podido ganar un trofeo mayor del futbol guatemalteco.
Tanto Comunicaciones como Municipal, ellos van por una final y buscar la copa 33 de su rica historia, los quetzaltecos buscan el octavo título, y Deportivo Mixco su primer grito de campeón nacional.
Las semifinales quedan así:
- Comunicaciones vs. Xelajú
- Mixco vs. Municipal
Semifinales de ida
- Miércoles, 6 de mayo: Deportivo Mixco vs. Municipal (15:00 horas)
- Jueves, 7 de mayo: Comunicaciones vs. Xelajú (19:00 horas)
Semifinales de vuelta
- Sábado, 9 de mayo: Municipal vs. Mixco (17:00 o 18:00 horas)
- Domingo, 10 de mayo: Xelajú vs. Comunicaciones (19:00 horas)
Horarios tentativos. Se oficializarán este lunes.
Resultados de cuartos de final
- Deportivo Mixco clasificó gracias al 2-0 ante Cobán Imperial. Con global de 2-2, los "Chicharroneros" avanzaron gracias al criterio de mejor posicionamiento en la tabla regular del Clausura 2026
- Comunicaciones es semifinalista gracias a su triunfo 2-0 ante Antigua G. F. C. Con global de 4-3 sigue con vida en el campeonato
- Municipal está entre los cuatro mejores gracias al 2-0 ante Guastatoya. Con global de 3-2 superó al "Pecho Amarillo"
- Xelajú M. C. fue el último clasificado a cuartos de final tras ganar 2-0 esta noche. El global en la serie ante Marquense terminó 3-1.