EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Guastatoya

En el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, este domingo desde las 16:30 horas los clubes Municipal y Guastatoya buscarán el tercer boleto disponible a semifinales, con la ventaja en la serie para el "Mimado de la Afición" que ganó la ida 0-1.
El estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol es el escenario deportivo que acogerá este vibrante partido, el cual tendrá como árbitro a Diego Ojer.
Por el momento, los clasificados a semifinales son: Mixco, que eliminó a Cobán Imperial, y Comunicaciones, que dejó en el camino al bicampeón nacional Antigua G. F. C.
Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Municipal
Sistema: No disponible
Estado:
-
03/05/2026 - 16:30
Guastatoya
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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01/05Guastatoya 0 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
22/03Guastatoya 1 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
01/02Municipal 2 - 1 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
-
27/11Municipal 3 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
-
14/09Guastatoya 0 - 3 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Municipal
-
01/05Guastatoya 0 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
26/04Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
-
19/04Marquense 1 - 3 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
16/04Municipal 1 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
12/04Antigua 1 - 0 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Guastatoya
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01/05Guastatoya 0 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
26/04Guastatoya 4 - 0 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
-
21/04Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
-
16/04Guastatoya 3 - 0 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
-
12/04Coban Imperial 1 - 1 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Municipal
Guastatoya
0
Sin datos
0
Alineaciones
Municipal
- Sin alineación disponible.
Guastatoya
- Sin alineación disponible.