 EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Guastatoya
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EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Guastatoya

Ingresa a nuestra nota y observa las estadísticas del partido entre los "Rojos" y el "Pecho Amarillo".

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EN VIVO: Guastatoya vs. Municipal
EN VIVO: Guastatoya vs. Municipal / FOTO: EU Digital

En el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, este domingo desde las 16:30 horas los clubes Municipal y Guastatoya buscarán el tercer boleto disponible a semifinales, con la ventaja en la serie para el "Mimado de la Afición" que ganó la ida 0-1.

El estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol es el escenario deportivo que acogerá este vibrante partido, el cual tendrá como árbitro a Diego Ojer.

Por el momento, los clasificados a semifinales son: Mixco, que eliminó a Cobán Imperial, y Comunicaciones, que dejó en el camino al bicampeón nacional Antigua G. F. C.  

Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finalsGuatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Municipal
Sistema: No disponible
Estado:
-
03/05/2026 - 16:30
Guastatoya
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 01/05
    Guastatoya
    Guastatoya 0 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 22/03
    Guastatoya
    Guastatoya 1 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/02
    Municipal
    Municipal 2 - 1 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 27/11
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 14/09
    Guastatoya
    Guastatoya 0 - 3 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Municipal

  • 01/05
    Guastatoya
    Guastatoya 0 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 19/04
    Marquense
    Marquense 1 - 3 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/04
    Municipal
    Municipal 1 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 12/04
    Antigua
    Antigua 1 - 0 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Guastatoya

  • 01/05
    Guastatoya
    Guastatoya 0 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Guastatoya
    Guastatoya 4 - 0 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 21/04
    Comunicaciones
    Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/04
    Guastatoya
    Guastatoya 3 - 0 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado
  • 12/04
    Coban Imperial
    Coban Imperial 1 - 1 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Municipal
Guastatoya
0
Sin datos
0

Alineaciones

Municipal
  • Sin alineación disponible.
Guastatoya
  • Sin alineación disponible.

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