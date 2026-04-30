EN VIVO: Guastatoya vs. Municipal sin Pablo Centrone

En el estadio David Cordón Hichos donde se esperaba una fiesta deportiva con el duelo entre Deportivo Guastatoya vs. Municipal fue opacada por la noticia de última hora que indicaba que el técnico guastatoyano, el argentino Pablo Centrone, renunciaba a la institución, dando así un fuerte golpe a los locales.
La salida de Centrone, se ha dicho de forma extraoficial, se debió a que llegó a los golpes con Keyshwen Arboine en el último entrenamiento, situación que lo hizo desistir de seguir dirigiendo al club que lo salvó del descenso y lo llevó a estas instancias, los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Guastatoya
Sistema: No disponible
Estado:
-
30/04/2026 - 19:00
Municipal
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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22/03Guastatoya 1 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
01/02Municipal 2 - 1 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
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27/11Municipal 3 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
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14/09Guastatoya 0 - 3 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
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17/04Municipal 1 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Guastatoya
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26/04Guastatoya 4 - 0 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
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21/04Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
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16/04Guastatoya 3 - 0 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
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12/04Coban Imperial 1 - 1 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
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07/04Guastatoya 3 - 1 Deportivo Achuapa
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Municipal
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26/04Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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19/04Marquense 1 - 3 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
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16/04Municipal 1 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
12/04Antigua 1 - 0 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
06/04Municipal 0 - 0 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Guastatoya
Municipal
0
Sin datos
0
Alineaciones
Guastatoya
- Sin alineación disponible.
Municipal
- Sin alineación disponible.