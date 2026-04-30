 EN VIVO: Guastatoya vs. Municipal sin Pablo Centrone
Deportes

EN VIVO: Guastatoya vs. Municipal sin Pablo Centrone

Sigue el minuto a minuto del último partido de las series de cuartos de final, partidos de ida.

Compartir:
Pablo Centrone, nuevo técnico de Deportivo Guastatoya
Pablo Centrone, nuevo técnico de Deportivo Guastatoya / FOTO: Alex Meoño

En el estadio David Cordón Hichos donde se esperaba una fiesta deportiva con el duelo entre Deportivo Guastatoya vs. Municipal fue opacada por la noticia de última hora que indicaba que el técnico guastatoyano, el argentino Pablo Centrone, renunciaba a la institución, dando así un fuerte golpe a los locales.

La salida de Centrone, se ha dicho de forma extraoficial, se debió a que llegó a los golpes con Keyshwen Arboine en el último entrenamiento, situación que lo hizo desistir de seguir dirigiendo al club que lo salvó del descenso y lo llevó a estas instancias, los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.   

Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finalsGuatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Guastatoya
Sistema: No disponible
Estado:
-
30/04/2026 - 19:00
Municipal
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 22/03
    Guastatoya
    Guastatoya 1 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/02
    Municipal
    Municipal 2 - 1 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 27/11
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 14/09
    Guastatoya
    Guastatoya 0 - 3 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 17/04
    Municipal
    Municipal 1 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Guastatoya

  • 26/04
    Guastatoya
    Guastatoya 4 - 0 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 21/04
    Comunicaciones
    Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/04
    Guastatoya
    Guastatoya 3 - 0 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado
  • 12/04
    Coban Imperial
    Coban Imperial 1 - 1 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 07/04
    Guastatoya
    Guastatoya 3 - 1 Deportivo Achuapa
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Municipal

  • 26/04
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 19/04
    Marquense
    Marquense 1 - 3 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/04
    Municipal
    Municipal 1 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 12/04
    Antigua
    Antigua 1 - 0 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 06/04
    Municipal
    Municipal 0 - 0 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Guastatoya
Municipal
0
Sin datos
0

Alineaciones

Guastatoya
  • Sin alineación disponible.
Municipal
  • Sin alineación disponible.

En Portada

Piden evaluar posible arraigo contra la fiscal general Consuelo Porrast
Nacionales

Piden evaluar posible arraigo contra la fiscal general Consuelo Porras

03:59 PM, Abr 30
Gobierno pide responsabilidad ante alarmas falsas que generan temor en escuelast
Nacionales

Gobierno pide responsabilidad ante alarmas falsas que generan temor en escuelas

05:00 PM, Abr 30
VIDEO. Agresión vial en calzada San Juan termina en despidot
Nacionales

VIDEO. Agresión vial en calzada San Juan termina en despido

03:20 PM, Abr 30
EN VIVO: Guastatoya vs. Municipal sin Pablo Centrone t
Deportes

EN VIVO: Guastatoya vs. Municipal sin Pablo Centrone

06:21 PM, Abr 30
Marquense y Xelajú firman empate en el Marquesa de la Ensenadat
Deportes

Marquense y Xelajú firman empate en el Marquesa de la Ensenada

03:54 PM, Abr 30

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralLiga NacionalReal MadridEE.UU.Estados UnidosDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos