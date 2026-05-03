 Deportivo Mixco jugará la Copa Centroamericana 2026
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¡Histórico! Deportivo Mixco jugará la Copa Centroamericana 2026

Los "Chicharroneros" siguen con vida en el Clausura 2026 y buscarán llegar a la final del campeonato.

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Deportivo Mixco es semifinalista del futbol guatemalteco y tendrá participación internacional
Deportivo Mixco es semifinalista del futbol guatemalteco y tendrá participación internacional / FOTO: Mixco Oficial

La clasificación a semifinales de Mixco, Municipal y Xelajú, le terminaron por darle al cuadro "Chicharronero" su primera e histórica clasificación a un torneo internacional, en este caso a la Copa Centroamericana 2026, donde por Guatemala ya estaban Antigua y los "Rojos", en su condición de campeón y subcampeón del Apertura 2025, respectivamente.

De acuerdo a los reglamentos de competencia, hay tres escenarios para determinar a los clasificados al torneo internacional, uno de ellos es si los finalistas de la temporada (dos campeonatos: Apertura 2025 y Clausura 2026) son diferentes en cada torneo, eso daría cuatro boletos.

Otro escenario es si los finalistas son los mismos de la temporada, en ese caso, aseguraban un boleto cada uno y los otros dos salían de la tabla acumulada.

Y un tercer escenario, que es el que favoreció a Mixco, era que un finalista repitiera en las finales, entonces uno de los clasificados a Copa Centroamericana sería el mejor posicionado en la tabla acumulada de la temporada.

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Deportivo Mixco es un equipo internacional - Mixco Oficial

Camino a la Copa Centroamericana 2026 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente forma: Antigua y Municipal ya aseguraron un boleto, pero si Municipal repite (debe vencer a Mixco en semifinales del Clausura 2026) entonces el tercer clasificado sería el ganador de la serie semifinal entre Xelajú vs. Comunicaciones, y el cuarto lugar el mejor posicionado de la tabla, donde los "Rojos" son primeros, pero como ya tiene boleto, se relega al segundo lugar, en este caso Mixco.

Pero si Mixco elimina a Municipal en semifinales, también lograría la clasificación por ser finalista y le acompañaría el otro finalista que saldría de Xelajú vs. Comunicaciones.  

Por un camino, ser finalista; o por el otro camino, la tabla acumulada; Deportivo Mixco representará a Guatemala en la Copa Centroamericana 2026, que celebrará su sorteo el próximo 26 de mayo.  

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