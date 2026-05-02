 EN VIVO: Minuto a minuto del Mixco vs. Cobán Imperial
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EN VIVO: Minuto a minuto del Mixco vs. Cobán Imperial

Conoce las estadísticas del duelo que define al primer semifinalista de la competencia.

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En vivo: Mixco vs. Cobán Imperial
En vivo: Mixco vs. Cobán Imperial / FOTO: EU Digital

En el estadio Santo Domingo de Guzmán, el Deportivo Mixco recibe al Cobán Imperial como parte del duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. Dicho compromiso dará el primer boleto a las semifinales de la competencia.

El cuadro del técnico Fabricio Benítez llega con una desventaja de 0-2 y está en la obligación de remontar para acceder a la siguiente ronda. Como mínimo, los "chicharroneros" deben ganar con diferencia de dos goles para ser semifinalistas.

El "Príncipe Azul" logrará su boleto con el empate, victoria, e incluso, una derrota por diferencia de un gol. 

Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finalsGuatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Deportivo Mixco
Sistema: No disponible
Estado:
-
02/05/2026 - 15:00
Coban Imperial
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 29/04
    Coban Imperial
    Coban Imperial 2 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 21/03
    Coban Imperial
    Coban Imperial 1 - 1 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 31/01
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 1 - 1 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado
  • 27/09
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 1 - 0 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado
  • 19/07
    Cobán
    Cobán 0 - 1 Mixco
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Deportivo Mixco

  • 29/04
    Coban Imperial
    Coban Imperial 2 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 19/04
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 4 - 0 Aurora F.C.
    Liga Nacional | Finalizado
  • 17/04
    Mictlan
    Mictlan 2 - 2 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 11/04
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 3 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Coban Imperial

  • 29/04
    Coban Imperial
    Coban Imperial 2 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Xelaju
    Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado
  • 19/04
    Coban Imperial
    Coban Imperial 3 - 1 Deportivo Achuapa
    Liga Nacional | Finalizado
  • 17/04
    Malacateco
    Malacateco 2 - 0 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado
  • 12/04
    Coban Imperial
    Coban Imperial 1 - 1 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Deportivo Mixco
Coban Imperial
0
Sin datos
0

Alineaciones

Deportivo Mixco
  • Sin alineación disponible.
Coban Imperial
  • Sin alineación disponible.

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