EN VIVO: Minuto a minuto del Mixco vs. Cobán Imperial

En el estadio Santo Domingo de Guzmán, el Deportivo Mixco recibe al Cobán Imperial como parte del duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. Dicho compromiso dará el primer boleto a las semifinales de la competencia.
El cuadro del técnico Fabricio Benítez llega con una desventaja de 0-2 y está en la obligación de remontar para acceder a la siguiente ronda. Como mínimo, los "chicharroneros" deben ganar con diferencia de dos goles para ser semifinalistas.
El "Príncipe Azul" logrará su boleto con el empate, victoria, e incluso, una derrota por diferencia de un gol.
Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Deportivo Mixco
Sistema: No disponible
Estado:
-
02/05/2026 - 15:00
Coban Imperial
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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29/04Coban Imperial 2 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
-
21/03Coban Imperial 1 - 1 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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31/01Deportivo Mixco 1 - 1 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
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27/09Deportivo Mixco 1 - 0 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
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19/07Cobán 0 - 1 Mixco
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Deportivo Mixco
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29/04Coban Imperial 2 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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26/04Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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19/04Deportivo Mixco 4 - 0 Aurora F.C.
Liga Nacional | Finalizado
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17/04Mictlan 2 - 2 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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11/04Deportivo Mixco 3 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Coban Imperial
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29/04Coban Imperial 2 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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26/04Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
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19/04Coban Imperial 3 - 1 Deportivo Achuapa
Liga Nacional | Finalizado
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17/04Malacateco 2 - 0 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
-
12/04Coban Imperial 1 - 1 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Deportivo Mixco
Coban Imperial
0
Sin datos
0
Alineaciones
Deportivo Mixco
- Sin alineación disponible.
Coban Imperial
- Sin alineación disponible.