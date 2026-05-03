EN VIVO: Minuto a minuto del Xelajú vs. Marquense

En el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, el Xelajú recibe a Marquense en el duelo de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. De este compromiso saldrá el último semifinalista, que se unirá a Municipal, Comunicaciones y Mixco como los mejores del campeonato.
La novedad en este compromiso está del lado de los "Superchivos": Se lesionó Nery Lobos y no le alcanzó para llegar a este duelo. El tercer portero de los lanudos es titular, Estuardo Chang.
Es de recordar que Rubén Darío Silva se recupera de una lesión. El uruguayo era el meta principal.
En banca queda Julio César Mérida, un cuarto portero de los quetzaltecos.
Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Xelaju
Sistema: No disponible
Minuto: 21'
1 - 0
03/05/2026 - 19:00
Marquense
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible
Incidencias del partido
8'
M. Rodas ve tarjeta amarilla
13'
S. Cardenas ve tarjeta amarilla
20'
Gol de Jugador. Marquense deja el marcador 1 - 0 de home
Goles
-
20'Jugador (1 - 0) - home
Tarjetas
-
8'M. Rodas - tarjeta amarilla
-
13'S. Cardenas - tarjeta amarilla
Entre sí
-
01/05Marquense 1 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
-
02/04Marquense 1 - 0 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
-
16/02Xelaju 4 - 2 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
-
06/11Marquense 1 - 0 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
-
01/09Xelajú 3 - 1 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Xelaju
-
01/05Marquense 1 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
-
26/04Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
-
20/04Mictlan 2 - 3 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
-
17/04Xelaju 3 - 0 Deportivo Achuapa
Liga Nacional | Finalizado
-
11/04Deportivo Mixco 3 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Marquense
-
01/05Marquense 1 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
-
26/04Guastatoya 4 - 0 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
-
19/04Marquense 1 - 3 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
15/04Aurora F.C. 0 - 1 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
-
12/04Marquense 3 - 0 Mictlan
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Xelaju
Marquense
1
Tiros de esquina
0
0
Saques de banda
0
0
Tiros libres
0
0
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
0
13
Ataques
5
10
Ataques peligrosos
3
3
Remates al arco
0
1
Remates desviados
1
75%
Posesión
25%
Alineaciones
Xelaju
- Sin alineación disponible.
Marquense
- Sin alineación disponible.