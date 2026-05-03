 EN VIVO: Minuto a minuto del Xelajú vs. Marquense
Deportes

EN VIVO: Minuto a minuto del Xelajú vs. Marquense

Sigue todas las incidencias del partido entre "Superchivos" y "Leones Amarillos del Occidente" en nuestro minuto a minuto.

Compartir:
EN VIVO: Xelajú vs. Marquense por el Clausura 2026
EN VIVO: Xelajú vs. Marquense por el Clausura 2026 / FOTO: Wilber Colloy

En el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, el Xelajú recibe a Marquense en el duelo de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. De este compromiso saldrá el último semifinalista, que se unirá a Municipal, Comunicaciones y Mixco como los mejores del campeonato.

La novedad en este compromiso está del lado de los "Superchivos": Se lesionó Nery Lobos y no le alcanzó para llegar a este duelo. El tercer portero de los lanudos es titular, Estuardo Chang.

Es de recordar que Rubén Darío Silva se recupera de una lesión. El uruguayo era el meta principal.    

En banca queda Julio César Mérida, un cuarto portero de los quetzaltecos.      

Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finalsGuatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Xelaju
Sistema: No disponible
Minuto: 21'
1 - 0
03/05/2026 - 19:00
Actualizar marcador
Marquense
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

8'
card
M. Rodas ve tarjeta amarilla
13'
card
S. Cardenas ve tarjeta amarilla
20'
goal
Gol de Jugador. Marquense deja el marcador 1 - 0 de home

Goles

  • 20'
    Gol
    Jugador (1 - 0) - home

Tarjetas

  • 8'
    Tarjeta
    M. Rodas - tarjeta amarilla
  • 13'
    Tarjeta
    S. Cardenas - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 01/05
    Marquense
    Marquense 1 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 02/04
    Marquense
    Marquense 1 - 0 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/02
    Xelaju
    Xelaju 4 - 2 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 06/11
    Marquense
    Marquense 1 - 0 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/09
    Xelajú
    Xelajú 3 - 1 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Xelaju

  • 01/05
    Marquense
    Marquense 1 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Xelaju
    Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado
  • 20/04
    Mictlan
    Mictlan 2 - 3 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 17/04
    Xelaju
    Xelaju 3 - 0 Deportivo Achuapa
    Liga Nacional | Finalizado
  • 11/04
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 3 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Marquense

  • 01/05
    Marquense
    Marquense 1 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Guastatoya
    Guastatoya 4 - 0 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 19/04
    Marquense
    Marquense 1 - 3 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 15/04
    Aurora F.C.
    Aurora F.C. 0 - 1 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 12/04
    Marquense
    Marquense 3 - 0 Mictlan
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Xelaju
Marquense
1
Tiros de esquina
0
0
Saques de banda
0
0
Tiros libres
0
0
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
0
13
Ataques
5
10
Ataques peligrosos
3
3
Remates al arco
0
1
Remates desviados
1
75%
Posesión
25%

Alineaciones

Xelaju
  • Sin alineación disponible.
Marquense
  • Sin alineación disponible.

En Portada

Municipal no pierde paso y sigue en ruta buscando la final t
Deportes

Municipal no pierde paso y sigue en ruta buscando la final

03:34 PM, Mayo 03
Presidente Bernardo Arévalo envía mensaje por el Día Internacional de la Libertad de Prensat
Nacionales

Presidente Bernardo Arévalo envía mensaje por el Día Internacional de la Libertad de Prensa

11:59 AM, Mayo 03
Nuevos detalles sobre la recuperación de víctimas del sumergible de OceanGatet
Tendencias

Nuevos detalles sobre la recuperación de víctimas del sumergible de OceanGate

09:13 AM, Mayo 03
Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesiónt
Nacionales

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión

01:47 PM, Mayo 03
El Real Madrid gana y retrasa la fiesta del Barçat
Deportes

El Real Madrid gana y retrasa la fiesta del Barça

02:57 PM, Mayo 03

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalReal MadridMinisterio PúblicoEstados UnidosDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos