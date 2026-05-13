Fredy López emocionado con el ascenso de San Pedro F. C.

El pasado domingo 10 de marzo, Fredy López, integrante de las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, vivió uno de los momentos más hermosos de su vida: El ascenso de San Pedro F. C. a la Liga Nacional de Guatemala, un sueño el cual se buscó a lo largo de más de tres décadas.
El escenario fue perfecto: Acompañados de sus hijos, siendo la voz del estadio, y un San Pedro F. C. ganando 1-0 a Deportivo Nueva Santa Rosa con gol de Javier Chacón y todo ello culminar con el ascenso a la categoría de los consagrados de su equipo favorito.
Felicidad total en Fredy López se notó al término del partido. Unos ojos llorosos, voz entrecortada, y una serie de recuerdos que le ponían la piel eriza embargaron al relator guatemalteco.
A pesar de que han transcurridos tres días de aquel mágico momento, Fredy López sigue viviendo un sueño con el ascenso de su equipo, y este miércoles 13 de mayo, atendió a Emisoras Unidas de Guatemala para conversar sobre el ascenso de San Pedro y la proyección que este tendrá en la Liga Nacional.
¿Cómo vivió el partido junto a sus hijos?
Fredy López: "Recordando muchas cosas, viviendo con mucha pasión lo que alguna vez quisimos hacer desde un principio, pero creo que lo más importante es que la hemos pasado bien. Hemos disfrutado y sufrido el partido, y al final, hemos gozado con el ascenso del equipo a la categoría mayor. La verdad que muy contentos de haber podido estar en esa fiesta deportiva que vivió el pueblo de San Pedro Sacatepéquez (San Marcos)".
¿Qué pasó por su mente al escuchar el pitazo final y ver a su gente celebrar el ascenso?
Fredy "Futbol": "Estábamos atentos. Yo llevaba la voz del estadio en ese momento y cuando vi que en mi cronómetro faltaban 10 segundos para que terminara el tiempo que había agregado el árbitro comencé con el conteo regresivo de 10, 9, 8, 7... y cuando digo cero, la gente empieza a gritar tiempo, tiempo, y al momento, el árbitro decide terminar el juego. Fue muy sufrido, muy intenso, pero la verdad muy emocionante".
¿Cómo proyecta a San Pedro en Liga Nacional?
Fredy López: "No sé. La verdad que todo pasa por el tema de la dirigencia y el respaldo económico que se pueda tener del proyecto en la Liga Nacional, del patrocinio que pueda llegar. Hoy, por ejemplo, el equipo puede estar entre los 450 mil o 525 mil quetzales de presupuesto, pero ya sabemos que eso no alcanza para la Liga Nacional, hay que prácticamente doblar el presupuesto para sobrevivir, es decir, llegar a los 850 mil o 900 mil quetzales. No se pueden seguir con jugadores de Primera División porque si no ya sabemos por dónde va el tema, pero lógicamente eso dependerá de lo que económicamente vaya a encontrar la administración actual del equipo como respaldo por parte de patrocinadores".
¿Cuál será el partido que más disfrutará: Ante Xelajú, Marquense, Municipal o Comunicaciones?
López: "Creo que voy a revivir viejísimos tiempos con un partido San Pedro frente al equipo de Deportivo Marquense. Sabemos que, por la experiencia, inversión y respaldo de sus patrocinadores, un concejo municipal encabezado por un alcalde que le gusta el futbol, Marquense saltará siempre como el favorito al terreno de juego. Hay que recordar que esto es un clásico y lo hemos visto en el Comunicaciones-Municipal, puede haber de todo. Me voy a emocionar mucho con un clásico de éstos, vamos a recordar viejos tiempos".
¿San Pedro será un equipo que logrará su permanencia en Liga Nacional o será de esos clubes que suben y vuelven a bajar?
Fredy López: "Costó demasiado llegar a Liga Nacional, y no se puede desperdiciar la oportunidad, como para solo ir a dar una vueltecita, pero vuelvo y repito, esto depende de lo que haga la administración del equipo. Mientras haya, por lo menos, un millón de quetzales mensuales para invertir en el club, me parece que alanza para mantenerse en Liga Nacional".
El integrante de las voces de El Mejor Equipo también recuerda la base de una experiencia que los dirigentes deben apartar en este nuevo proceso. "Mientras se toma experiencia en todo sentido, porque se necesita tomar experiencia para organizar partidos, para jugarlos, para contratar futbolistas, para firmar contratos, para seleccionar a técnicos, dependerá de todo esto la permanencia en Liga Nacional".
Entrevista a Fredy López por el ascenso de San Pedro a Liga Nacional
Por último, Fredy López, señaló: "Yo sinceramente espero que no vaya a ser una "llamarada de tuza", espero que la cantidad de aficionados que han estado en el último partido que se ha jugado hasta hoy estén para los partidos de Liga Nacional, creo que eso será un buen soporte en lo económico para que la administración pueda hacer buenas contrataciones y pueda mantener al equipo en la Liga Mayor".
Fredy López, antes de ser parte del periodismo guatemalteco, fue jugador de Shecanos F. C. en 1984, y para los inicios de la década del 90 formó parte del San Pedro F. C. Más adelante, tuvo la oportunidad de tener puestos administrativos, e incluso, también dirigió en Segunda División al San Pedro F. C. Pero ya en 1995, y tras varios años de preparación académica, Fredy "Futbol2 incursionó en los medios de comunicación. Hoy, Fredy es parte de las voces de El Mejor Equipo de Guatemala y forma parte del Universo Futbol 2026.