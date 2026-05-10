 San Pedro emite emotivo mensaje tras su histórico ascenso
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San Pedro emite emotivo mensaje tras su histórico ascenso

Tras 32 años de lucha, los "Supergallos" lograron el gran sueño, ascender a la Liga Nacional.

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San Pedro se convirtió en equipo de Liga Nacional
San Pedro se convirtió en equipo de Liga Nacional / FOTO: San Pedro F. C.

"Hoy no solo ganó un equipo... hoy ganó un pueblo entero", esta fue la frase que emitió el San Pedro F. C. en sus redes oficiales, segundos después de que los "Supergallos" derrotaran 1-0 a Deportivo Nueva Santa Rosa y lograra su clasificación para la final del Clausura 2026 de la Primera División y el ascenso a la Liga Nacional con un global de 2-1.

"Después de más de 32 años de lucha, de lágrimas, de noches difíciles, de quedarnos tantas veces a las puertas... Hoy por fin lo logramos, hoy Deportivo San Pedro es de Liga Nacional y este momento quedará grabado para siempre en la historia de nuestro pueblo", escribió San Pedro F. C.

El club, agradece a Dios, "porque sin él nada de esto hubiese sido posible, gracias por sostenernos en los momentos más difíciles y por permitirnos vivir este sueño que parecía tan lejano y hoy es una realidad".

La Liga Nacional tiene un nuevo inquilino

Los sueños se convierten en realidad para San Pedro F. C., equipo que luchó por 32 años para poder llegar a la llamada “Liga de los Consagrados”.

También se agradeció a "cuerpo técnico y jugadores", quienes "han escrito su nombre con letras de oro". Hubo un agradecimiento especial también a cada uno de los integrantes de la junta directiva. 

"Este triunfo también va dedicado a quienes sentaron las bases de esta institución, a los que lucharon y sacrificaron tanto para construir lo que hoy somos, también va dedicado a los que ya no están físicamente con nosotros y soñaban con ver a su amado Deportivo San Pedro en Liga Mayor, estamos seguros que desde el cielo hoy celebran junto a nosotros", señaló el club.

San Pedro y un ascenso que llega al cielo para Julio Ariz Leiva

Cerca de cumplirse dos años del asesinato del técnico de San Pedro, este domingo, los “Supergallos” cumplieron también su sueño.

Agradecimiento a la afición

"Gracias a la afición fiel, a los que nunca abandonaron, a los que estuvieron cuando nadie creía, cuando muchos pensaban que el barco se hundía, gracias por nunca perder la fe, este ascenso es de ustedes, de cada abuelo, abuela, padre, madre e hijo que aprendió a amar estos colores y que heredó esta pasión generación tras generación", agradeció la institución.

"Hoy el corazón de todo un pueblo late más fuerte que nunca. Hoy la historia cambió para siempre. Hoy podemos decirlo con orgullo: ¡Deportivo San Pedro es de Liga Mayor", sentenció el cuadro sampedrano.

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San Pedro es equipo de Liga Nacional - EU Digital

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