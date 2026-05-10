San Pedro y un ascenso que llega al cielo a Julio Ariz Leiva

El domingo 18 de agosto de 2024, una noticia enlutó el futbol de Guatemala. Hombres fuertemente armados asesinaron al entonces director técnico de San Pedro F. C., Julio Aris el "Loco" Leiva. Este suceso ocurrió horas previas al duelo en que los shecanos debían medirse a Democracia F. C. en La Democracia, Huehuetenango.
Fue un duro golpe para el futbol de la Primera División, el deporte nacional, y en especial, para la familia sampedrana. Fue un golpe irrevertible. Desde aquel momento, los jugadores de San Pedro prometieron cumplir el gran sueño de su técnico, ascender a la Liga Nacional.
Aquella campaña, la 2024-2025, lamentablemente San Pedro no logró el objetivo de ascender a la Liga Nacional, y dejó pendiente aquella promesa para uno de los técnicos más queridos y respetados del medio guatemalteco.
El ascenso
La temporada 2025-2026 dio inicio, y con nuevas caras, tanto en el plantel, tema dirigencial y cuerpo técnico, San Pedro seguía luchando por un sueño que jamás se había cumplido, y era ascender a la "Liga de los Consagrados".
Se jugó el Torneo Apertura 2025, y San Pedro logró llegar a la final junto a Deportivo Nueva Santa Rosa. El título fue para el conjunto del suroriente del país. Pero San Pedro ya había ganado el 50 % del ascenso.
Se vino el Clausura 2026, y los "Supergallos" se instalaron hasta las semifinales del campeonato. Su rival, justamente el mismo con el que habían disputado la final del certamen anterior, lo que convirtió esa serie semifinal en un duelo directo por el ascenso a la Liga Nacional.
Este domingo 10 de mayo, San Pedro recibió a Nueva Santa Rosa tras empatar la ida de la semifinal 1-1, y hoy ganó 1-0 para un global d 2-1 y con ello lograr el boleto a la final y el ascenso a la Liga Nacional.
Lágrimas en el estadio municipal de San Pedro en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, lágrimas en el seno de la familia Leiva, lágrimas del "Loco" en el cielo, y también, lágrimas en Fredy López, narrador del grupo Emisoras Unidas de Guatemala, fiel aficionado de los "Supergallos".
Faltan tres meses para que se cumplan dos años del asesinato de Julio Aris Leiva, y las lágrimas de hace dos años, hoy se cambian por lágrimas de alegría y nostalgia por aquellos que han disfrutado en la tierra del ascenso de San Pedro, peto también por todos aquellos que no les alcanzó la vida para ver a su equipo cumplir el gran sueño del ascenso.