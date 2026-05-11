Principio de acuerdo entre Barça y Flick para su renovación

El técnico alemán Hansi Flick tiene prácticamente cerrada su continuidad en el FC Barcelona hasta 2028, con la opción de extender un año adicional, una vez finalice la presente temporada. Según un acuerdo verbal ya alcanzado entre ambas partes, la renovación aún no ha sido firmada oficialmente, pero todo apunta a que el anuncio es inminente tras meses de conversaciones avanzadas.
El entendimiento entre el club azulgrana y el entrenador germano se ha ido consolidando en las últimas semanas, en un contexto de planificación deportiva a medio plazo. El diario catalán Mundo Deportivo adelantó la información, que posteriormente fue confirmada por fuentes cercanas a la negociación a la agencia EFE, reforzando la idea de que solo faltan detalles formales para rubricar el nuevo contrato.
Flick seguirá ligado al Barça
Un papel relevante en el avance de las conversaciones lo ha tenido el representante del técnico, Pini Zahavi, quien recientemente ha mantenido reuniones con la dirección del club no solo para tratar el futuro de Flick, sino también otras operaciones estratégicas como la continuidad de Robert Lewandowski. Este contexto ha acelerado los contactos y acercado posturas de manera definitiva.
El propio Flick ya había manifestado públicamente su intención de seguir ligado al proyecto azulgrana, asegurando a finales de abril que su objetivo era continuar y cerrar su etapa como entrenador en el club. Incluso expresó su deseo de dirigir al equipo cuando el nuevo estadio esté finalizado, lo que encaja con la idea de un contrato a largo plazo hasta 2028 y un posible año opcional condicionado a los resultados deportivos.