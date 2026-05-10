 Hansi Flick recuerda a su padre tras ganar LaLiga
Deportes

Hansi Flick recuerda a su padre tras ganar LaLiga

"Fue un día duro para mí, por perder a mi padre", expresó Hansi Flick después de conquistar el campeonato liguero con el Barcelona.

Compartir:
Hansi Flick le dedica el título de LaLiga a su padre fallecido - EFE
Hansi Flick le dedica el título de LaLiga a su padre fallecido / FOTO: Agencia EFE

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, vivió una de las noches más emotivas de su carrera luego de conquistar el título de LaLiga tras la victoria 2-0 sobre el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. El técnico alemán confesó que jamás olvidará este campeonato debido al difícil momento personal que atravesó horas antes del encuentro, tras el fallecimiento de su padre en la madrugada del domingo.

Visiblemente afectado después del pitazo final, Flick dedicó unas palabras llenas de emoción al recordar a su padre y destacar el esfuerzo de sus jugadores. "Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial", expresó el entrenador a los micrófonos de Movistar+.

Flick es bicampeón con el Barça

Antes del inicio del compromiso se realizó un emotivo minuto de silencio en honor al padre del estratega alemán, un momento que conmovió tanto al cuerpo técnico como a los aficionados presentes en el estadio. Durante la ceremonia, las cámaras captaron a Flick notablemente emocionado mientras recibía el respaldo de sus jugadores y del público blaugrana en una jornada cargada de sentimientos.

En el análisis deportivo, el entrenador reconoció la dificultad del encuentro y elogió el nivel de su rival, aunque destacó la contundencia de su equipo en los momentos decisivos del partido. "No fue fácil. Todo el mundo creía que podíamos ganar hoy, pero el Real Madrid es un equipo fantástico. Metimos los goles en el momento exacto", señaló Flick tras un triunfo que quedará marcado no solo por el título liguero, sino también por la dimensión humana y emocional que rodeó la celebración del Barcelona.

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga | EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga / EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga | EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga / EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga | EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga / EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga | EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga / EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga | EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga / EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga | EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga / EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga | EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga / EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga | EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga / EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga | EFE

Clásico entre Barcelona y Real Madrid - Jornada 35 LaLiga / EFE

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid C.F. | EFE

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid C.F. / EFE

En Portada

Guatemalteco fue evacuado del crucero afectado por casos de hantavirust
Nacionales

Guatemalteco fue evacuado del crucero afectado por casos de hantavirus

01:04 PM, Mayo 10
Barcelona toca la gloria y conquista LaLiga tras vencer al Real Madridt
Deportes

Barcelona toca la gloria y conquista LaLiga tras vencer al Real Madrid

02:56 PM, Mayo 10
EN VIVO: Minuto a minuto del Xelajú vs. Comunicaciones t
Deportes

EN VIVO: Minuto a minuto del Xelajú vs. Comunicaciones

04:17 PM, Mayo 10
Jugadores del Barça dedican el título al padre de Flickt
Deportes

Jugadores del Barça dedican el título al padre de Flick

03:40 PM, Mayo 10
San Pedro emite emotivo mensaje tras su histórico ascensot
Deportes

San Pedro emite emotivo mensaje tras su histórico ascenso

03:39 PM, Mayo 10

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos