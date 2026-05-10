Hansi Flick recuerda a su padre tras ganar LaLiga

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, vivió una de las noches más emotivas de su carrera luego de conquistar el título de LaLiga tras la victoria 2-0 sobre el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. El técnico alemán confesó que jamás olvidará este campeonato debido al difícil momento personal que atravesó horas antes del encuentro, tras el fallecimiento de su padre en la madrugada del domingo.
Visiblemente afectado después del pitazo final, Flick dedicó unas palabras llenas de emoción al recordar a su padre y destacar el esfuerzo de sus jugadores. "Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial", expresó el entrenador a los micrófonos de Movistar+.
Flick es bicampeón con el Barça
Antes del inicio del compromiso se realizó un emotivo minuto de silencio en honor al padre del estratega alemán, un momento que conmovió tanto al cuerpo técnico como a los aficionados presentes en el estadio. Durante la ceremonia, las cámaras captaron a Flick notablemente emocionado mientras recibía el respaldo de sus jugadores y del público blaugrana en una jornada cargada de sentimientos.
En el análisis deportivo, el entrenador reconoció la dificultad del encuentro y elogió el nivel de su rival, aunque destacó la contundencia de su equipo en los momentos decisivos del partido. "No fue fácil. Todo el mundo creía que podíamos ganar hoy, pero el Real Madrid es un equipo fantástico. Metimos los goles en el momento exacto", señaló Flick tras un triunfo que quedará marcado no solo por el título liguero, sino también por la dimensión humana y emocional que rodeó la celebración del Barcelona.