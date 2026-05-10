 Fallece el padre de Hansi Flick previo al clásico español
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Fallece el padre de Hansi Flick previo al clásico español

Los dos clubes que protagonizarán el clásico, Barcelona y Real Madrid, expresaron sus condolencias a Hansi Flick por la muerte de su padre.

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Foto: EFE
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO:

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, atraviesa uno de los momentos más difíciles a nivel personal tras el fallecimiento de su padre, noticia que fue confirmada este domingo por el club azulgrana a través de un comunicado difundido en redes sociales. La institución catalana expresó su apoyo y solidaridad hacia el técnico alemán y su familia en medio del doloroso momento.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", publicó la entidad en su perfil oficial. El mensaje rápidamente generó numerosas reacciones de apoyo por parte de aficionados, jugadores y figuras vinculadas al fútbol internacional.

Hansi Flick dirigirá El Clásico

A pesar de la pérdida familiar, Flick decidió mantenerse junto al plantel y dirigir el clásico de este domingo frente al Real Madrid, un encuentro decisivo en la lucha por el título de LaLiga. El conjunto azulgrana podría proclamarse campeón del campeonato español en caso de conseguir una victoria o incluso un empate, en un partido cargado de tensión deportiva y también de un fuerte componente emocional para su entrenador.

El Real Madrid también se sumó a las muestras de respeto y condolencias mediante un mensaje institucional. "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick", expresó el club blanco, que además envió su cariño a los familiares y seres queridos del técnico alemán. 

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