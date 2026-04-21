 Hansi Flick externó su deseo de renovar con el Barcelona
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Hansi Flick externó su deseo de renovar con el Barcelona

"Quiero ser el entrenador cuando el estadio esté acabado", reiteró Flick, dejando entrever su intención de continuar en el Barça.

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Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - EFE
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El entrenador alemán Hansi Flick dejó clara su intención de seguir vinculado al FC Barcelona más allá de su contrato actual. En la previa del compromiso liguero ante el Celta de Vigo, el técnico no dudó en expresar su deseo de continuidad: "Ese es mi plan, desde luego, será la última etapa en mi carrera, pero no es el momento de hablar de eso porque tenemos semanas importantes por delante". 

Flick fue más allá al insinuar que su intención es liderar al equipo hasta una etapa simbólica para la institución. "Me gustaría ser el entrenador de este equipo cuando el estadio esté acabado", afirmó, en alusión a la remodelación del Spotify Camp Nou. Esta declaración deja entrever su voluntad de permanecer al frente del banquillo azulgrana incluso después de junio de 2027, consolidando un proyecto que, según él, aún tiene margen de crecimiento.

Flick preparado para lo que viene

En el plano deportivo, el entrenador alemán no escondió sus ambiciones y señaló que su "gran sueño" es conquistar la Liga de Campeones de la UEFA con el Barça. "Hay dos cosas que me gustarían y una es esa: ganar la 'Champions'. Creo que podemos, tenemos un equipo fantástico y tenemos que tomar las decisiones adecuadas en el mercado de fichajes", explicó. Además, subrayó la importancia de actuar con criterio: "No hay que hacer tonterías y tomar las decisiones correctas. El equipo es joven y tenemos mucho potencial para mejorar".

Por otro lado, Flick reconoció la necesidad de incorporar liderazgo dentro del vestuario, recordando la figura de Íñigo Martínez como ejemplo. "Necesitamos a jugadores que sean capaces de liderar al equipo en el campo. No solo se trata de hablar sobre temas tácticos, necesitamos que los jugadores hablen en el terreno de juego también", sostuvo.

A pesar de la eliminación europea —marcada por las ausencias de Frenkie de Jong y Raphinha—, el técnico valoró el desempeño global del equipo: "Cuando llegamos aquí, nadie esperaba que en estos momentos hubiéramos ganado cuatro títulos", concluyó.

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Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - Agencia EFE

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