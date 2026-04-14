Hansi Flick "Hemos merecido estar en semifinales"

La eliminación del Barcelona en la Liga de Campeones dejó un sabor amargo en el vestuario azulgrana, y así lo expresó su entrenador, Hansi Flick, tras el encuentro frente al Atlético de Madrid. El técnico alemán no ocultó su frustración por el desenlace, especialmente por lo mostrado por su equipo durante gran parte del partido. "Estamos disgustados. Hemos hecho un fantástico partido en la primera parte. Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales", afirmó, dejando claro que, a su juicio, el resultado no reflejó el esfuerzo realizado sobre el terreno de juego.
Pese al golpe de la eliminación, Flick destacó la actitud y el compromiso de sus jugadores, a quienes elogió abiertamente. "Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos", señaló, poniendo en valor el desempeño colectivo más allá del resultado final. Para el entrenador, el equipo compitió con intensidad y convicción, elementos que considera fundamentales para construir un proyecto sólido de cara al futuro inmediato.
Flick no habló del árbitraje
En cuanto a las decisiones arbitrales, que marcaron momentos clave del encuentro —como la expulsión de Éric García en el minuto 77 y el gol anulado a Ferran en el 55—, Flick optó por la prudencia. "No quiero hablar del árbitro. Seguramente a vosotros os interesa, pero a mí no. Sólo quiero felicitar a mis jugadores", declaró, evitando alimentar la polémica y centrando su discurso en el rendimiento de su equipo.
Mirando hacia adelante, el técnico alemán dejó claro que la temporada aún ofrece objetivos importantes. "Cuanto antes seamos campeones, mejor. No importa si es el día el Clásico. Lo importante es serlo", afirmó en referencia a La Liga. A pesar de la decepción europea, Flick cerró con un mensaje de resiliencia: "Nos vamos disgustados porque hemos creído que íbamos a pasar a semifinales y hemos jugado para lograrlo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicieron un gran partido. Volveremos".