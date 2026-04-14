Resultado Atlético-Barcelona, 4tos de final Champions League

El Atlético de Madrid selló su clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League tras caer 1-2 ante el FC Barcelona en el Estadio Metropolitano, haciendo valer la ventaja obtenida en la ida. Los colchoneros habían dado el golpe en el Camp Nou con un sólido 0-2 gracias a los tantos de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, lo que terminó siendo determinante en la eliminatoria. A pesar del empuje blaugrana en la vuelta, el conjunto madrileño resistió para avanzar con un global de 3-2.
El partido comenzó con intensidad desde el primer minuto, y fue el Barça quien golpeó primero. Apenas al minuto 4, Lamine Yamal aprovechó un error en la salida del Atlético provocado por la presión alta para marcar el 0-1. El dominio visitante se mantuvo y al 24’, Ferran Torres amplió la ventaja tras una brillante asistencia de Dani Olmo, encendiendo las alarmas en el Metropolitano y equilibrando momentáneamente la eliminatoria.
Atlético de Madrid sueña con la Champions
Sin embargo, el Atlético reaccionó con carácter. Al minuto 31, Ademola Lookman recortó distancias tras culminar un contragolpe letal iniciado por Marcos Llorente, devolviendo la ventaja global a los rojiblancos. En la segunda mitad, el Barça buscó el tercer gol que forzara la prórroga, pero se encontró con una defensa firme y decisiones arbitrales clave, como la anulación de un tanto de Ferran Torres al 55’ por fuera de lugar tras revisión del VAR.
El tramo final estuvo cargado de tensión. Al minuto 79, Eric García fue expulsado tras derribar a Sorloth cuando era el último hombre, en una jugada revisada por el VAR que dejó al Barça con diez futbolistas.
Con este resultado, el Atlético de Madrid avanzó a semifinales, donde enfrentará al ganador de la serie entre Arsenal y Sporting de Lisboa, con ventaja parcial para los ingleses tras el 1-0 en la ida. Por su parte, el Barcelona prolonga su sequía en la Champions, acumulando ya once años sin levantar el trofeo, cuyo último título se remonta a la temporada 2014/15.