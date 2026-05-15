 ¿Dairon Reyes y Stheven Robles se despiden del equipo?
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Comunicaciones: Mensajes de jugadores que inquietan a la afición

Dos jugadores de los "Cremas" han escrito mensajes en sus cuentas de Instagram.

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El jugador de Comunicaciones, Stheven Robles
El jugador de Comunicaciones, Stheven Robles / FOTO: IG Stheven Robles

Los jugadores, el cubano Dairon Reyes y el guatemalteco Stheven Robles emitieron un mensaje en sus redes sociales, los cuales han dejado con la inquietud a su afición sobre su continuidad en el club, en un contexto donde el técnico de Comunicaciones, Marco Antonio Figueroa aseguró que al menos 12 jugadores de la actual plantilla ya no continuarán para el Torneo Apertura 2026 de la temporada 2026-2027.

"El final es el principio de otra cosa", escribió Steven Robles en Instagram y acompañó la frase con una foto del partido entre Comunicaciones vs. Xelajú en la que aparece su gran amigo Jorge Aparicio.

Por su parte, Dairon Reyes escribió: "New chapter loading (cargando nuevo capítulo)" y con ubicación en Costa Rica.

Ambos mensajes han sido tomados por algún sector como una despedida, pero por otros simplemente cerrar el capítulo a la temporada 2025-2026, la peor de la historia de Comunicaciones donde quedó a cuatro puntos del descenso y donde pasó cinco fechas en el último lugar de la tabla general de la temporada.

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Steven Robles y su mensaje en Instagram - IG Steven Robles

Habrá 12 bajas, aseguró Figueroa

Cuando Comunicaciones terminó el duelo de ida de las semifinales ante Xelajú M. C. (2-2) en el estadio Cementos Progreso, Marco Antonio Figueroa aseguró en conferencia de prensa que de este plantel 12 jugadores se irían, incluso, hizo referencia que él podría ser el número 13.

 "De este plantel se van 12 (jugadores), porque en este plantel no todos merecen estar en un equipo como Comunicaciones, y a lo mejor yo soy el 13, porque a veces todo esto cansa, cansa mucho la verdad", explicó Figueroa el pasado 7 de mayo.

El "Fantasma" añadió: "A mí me trajeron para hacer un trabajo y yo cumplí a cabalidad. A mí me dijeron: "salva a mi equipo", y salvé al equipo, y lo tengo jugando semifinales y no están contentos -hablo de los tarados (afición) que se ponen detrás de la banca".

Tras la eliminación en semifinales, Comunicaciones ha estado en silencia respecto al trabajo que se hará para la siguiente temporada. Primero será ratificar o no a Marco Antonio Figueroa y luego se conocerá el listado de jugadores que dejarán a la intención y quiénes serán las nuevas caras del "Crema".

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Dairon Reyes y su mensaje en IG - IG Dairon Reyes

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