Sacatepéquez: Sanciones por aumento en tarifas de buses

La Dirección General de Transportes (DGT) sancionó a varias unidades de transporte extraurbano que cubren la ruta entre Alotenango y Antigua Guatemala, luego de detectar incrementos no autorizados en la tarifa del pasaje durante un operativo de supervisión realizado en el departamento de Sacatepéquez.
Según informó la DGT, la inspección se llevó a cabo con apoyo de agentes de la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) y de la Policía Municipal de Tránsito en el kilómetro 83, jurisdicción del municipio de San Juan Alotenango.
Durante el operativo, inspectores de control detectaron que pilotos y ayudantes evitaban cobrar el pasaje antes de pasar por el puesto de supervisión. Sin embargo, al solicitar el cobro para verificar la tarifa autorizada, se confirmó que los usuarios estaban pagando Q7.00 por el recorrido en ese tramo, pese a que pasajeros señalaron que anteriormente cancelaban únicamente Q5.00.
Ante esta situación, la DGT indicó que se impusieron las sanciones correspondientes por incumplir las tarifas autorizadas.
Por aparte, en el operativo interinstitucional se detectaron otras anomalías. Las cifras oficiales compartidas por la Dirección detallan lo siguiente:
- 27 vehículos verificados
- 24 sanciones impuestas:
- 13 por aumento no autorizado en las tarifas
- 6 por sobrecarga de pasajeros
- 1 por seguro vencido
- 1 por modificación de itinerarios
- 3 por documentos vencidos
Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán en diferentes rutas del país con el objetivo de garantizar que las empresas de transporte respeten las tarifas autorizadas y cumplan con las normas de seguridad y operación establecidas.
Guatemala registró casi 10 mil muertes por accidentes en últimos cinco años
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación.
La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7