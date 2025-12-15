 La DGT verifica cumplimiento de medidas en el transporte extraurbano
Nacionales

La DGT verifica cumplimiento de medidas en el transporte extraurbano

La Dirección General de Transportes puso en marcha la campaña "Viaja seguro y llega a tu destino".

Operativos en el marco de la campaña “Viaja seguro y llega a tu destino”., DGT
Operativos en el marco de la campaña “Viaja seguro y llega a tu destino”. / FOTO: DGT

La Dirección General de Transportes (DGT) implementó, a partir de este lunes 15 de diciembre, el plan "Viaja seguro y llega a tu destino", con el cual se busca verificar que las unidades de transporte extraurbano cumplan con las medidas establecidas y que no cobren más sobre el pasaje.

De acuerdo con la institución, en la Central de Mayoreo (Cenma) se dio inicio desde esta madrugada a una serie de operativos de control y supervisión como parte de la campaña con el objetivo de fortalecer la seguridad vial durante la temporada de fin de año.

