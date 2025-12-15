La DGT verifica cumplimiento de medidas en el transporte extraurbano

La Dirección General de Transportes (DGT) implementó, a partir de este lunes 15 de diciembre, el plan "Viaja seguro y llega a tu destino", con el cual se busca verificar que las unidades de transporte extraurbano cumplan con las medidas establecidas y que no cobren más sobre el pasaje.
De acuerdo con la institución, en la Central de Mayoreo (Cenma) se dio inicio desde esta madrugada a una serie de operativos de control y supervisión como parte de la campaña con el objetivo de fortalecer la seguridad vial durante la temporada de fin de año.