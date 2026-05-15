Atención a afectados tras nuevo motín en cárcel Santa Teresa

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) confirmó que se registró un nuevo intento de alteración del orden en las últimas horas en el centro de detención preventiva para mujeres "Santa Teresa", ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro, fuerzas de seguridad y entidades que dan seguimiento al tema carcelario se sumaron a las acciones para dar respuesta a los incidentes.
Hace dos días, ocurrió un motín en esa prisión en el marco de protestas de parte de las privadas de libertad que expresaron su rechazo a la gestión de la actual directora del recinto y exigieron su remoción.
En esa ocasión, se reportó el lanzamiento de gases lacrimógenos, lo que conllevó la atención de varias mujeres internas y sus hijos, que residen en la prisión junto con ellas. Tras horas de tensión, finalmente las autoridades pudieron retomar el control.
En tanto, durante la noche del pasado jueves 14 de mayo surgieron nuevas alertas sobre disturbios en Santa Teresa, lo cual movilizó a los equipos de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario para verificar la situación y retomar el control.
También diferentes cuerpos de socorro que se acercaron para atender a posibles afectados. Los Bomberos Municipales y Voluntarios detallaron que los técnicos en urgencias médicas les brindaron asistencia a las privadas de libertad y varios menores de edad debido a que presentaban síntomas de intoxicación por haber inhalado gas lacrimógeno.
Por parte del Cuerpo Voluntario de Bomberos se confirmó que fueron atendidas siete mujeres y cuatro niños, a quienes se les hizo la evaluación correspondiente y se les proporcionaron los tratamientos necesarios.
Retoman control
Según la información compartida por el Sistema Penitenciario, el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa de la zona 18 se encuentra funcionando con normalidad este viernes luego de que se registrara un nuevo intento de alteración del orden la anoche.
El reporte emitido señala que la Fuerza Élite de esa entidad ingresó al centro para mantener control y orden. Las acciones en el lugar se extendieron hasta la 1 de la mañana y no se registran heridos ni evasiones.
* Con información de Juan Carlos Chanta y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7