Pollo Campero: 35 Años de Tradición Navideña y Luces 2025

Conmemorando 35 años de una tradición que ha iluminado los cielos y corazones guatemaltecos, Pollo Campero anunció este lunes, 13 de octubre, el inicio de la temporada de fin de año con el evento "Luces Campero 2025: La Noche de los Deseos", una celebración emblemática organizada por Corporación Multi Inversiones (CMI).
La actividad busca fortalecer la unión familiar, resaltar valores de esperanza y compartir experiencias memorables con las comunidades del país.
Como es costumbre, Campero realizará espectáculos gratuitos de luces, música y actividades para toda la familia. Este año, el evento se llevará a cabo en tres ciudades:
- Xela, el 15 de noviembre en Cefemerca,
- Chiquimula, el 22 de noviembre en Terreno "Y", y
- Ciudad de Guatemala, el 30 de noviembre en Campo Marte.
Las actividades darán inicio a partir de las 15:00 horas (14:30 en la capital), y el espectáculo de luces comenzará al anochecer. Además, se transmitirá en vivo por redes sociales.
"Un año más buscamos crecer desde la ilusión y crear experiencias inolvidables, reflejando el compromiso de la marca con la unión y la calidez familiar", expresó Manuel Molina, Director de Mercadeo de Pollo Campero.
Una temporada llena de sabor
Pollo Campero también presentó sus productos de temporada, diseñados especialmente para que tus convivios, reuniones familiares y celebraciones navideñas, estén llenas de sabor. Entre las opciones destacadas se encuentran:
- Banquetes de Camperitos y Alitas de 18, 24 y 34 piezas
- Banquete Camperitos y Alitas + Pizza
- Combo de 10 piezas de Pollo con Pie de Manzana
- Torre de Panqueques de Manzana Canela
Estos productos estarán disponibles por tiempo limitado, del 15 de octubre de 2025 al 6 de enero de 2026 en todos los restaurantes del país, así como en plataformas de entrega como Uber Eats y Pedidos Ya, y por canales propios como la App Campero y el número 1777.
"Pensamos en cada detalle de la temporada: en la emoción de compartir, en los sabores que nos unen y en la practicidad para celebraciones familiares y de amigos. Ofrecemos productos únicos con diseños pensados para hacer cada reunión más especial", explicó Juan Diego Toriello, Director de Operaciones de Pollo Campero.