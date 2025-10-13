 Pollo Campero: 35 Años de Tradición Navideña y Luces 2025
Tendencias

Pollo Campero celebra 35 años de tradición navideña: ¿Cuándo serán las Luces Campero 2025?

Pollo Campero anunció el inicio de la temporada de fin de año con el evento "Luces Campero 2025: La Noche de los Deseos", una celebración emblemática para todos los guatemaltecos.

Compartir:
Luces Campero,
Luces Campero / FOTO:

Conmemorando 35 años de una tradición que ha iluminado los cielos y corazones guatemaltecos, Pollo Campero anunció este lunes, 13 de octubre, el inicio de la temporada de fin de año con el evento "Luces Campero 2025: La Noche de los Deseos", una celebración emblemática organizada por Corporación Multi Inversiones (CMI).

La actividad busca fortalecer la unión familiar, resaltar valores de esperanza y compartir experiencias memorables con las comunidades del país.

Como es costumbre, Campero realizará espectáculos gratuitos de luces, música y actividades para toda la familia. Este año, el evento se llevará a cabo en tres ciudades:

  • Xela, el 15 de noviembre en Cefemerca,
  • Chiquimula, el 22 de noviembre en Terreno "Y", y
  • Ciudad de Guatemala, el 30 de noviembre en Campo Marte.

Las actividades darán inicio a partir de las 15:00 horas (14:30 en la capital), y el espectáculo de luces comenzará al anochecer. Además, se transmitirá en vivo por redes sociales.

"Un año más buscamos crecer desde la ilusión y crear experiencias inolvidables, reflejando el compromiso de la marca con la unión y la calidez familiar", expresó Manuel Molina, Director de Mercadeo de Pollo Campero.

Una temporada llena de sabor 

Pollo Campero también presentó sus productos de temporada, diseñados especialmente para que tus convivios, reuniones familiares y celebraciones navideñas, estén llenas de sabor. Entre las opciones destacadas se encuentran:

  • Banquetes de Camperitos y Alitas de 18, 24 y 34 piezas
  • Banquete Camperitos y Alitas + Pizza
  • Combo de 10 piezas de Pollo con Pie de Manzana
  • Torre de Panqueques de Manzana Canela

Estos productos estarán disponibles por tiempo limitado, del 15 de octubre de 2025 al 6 de enero de 2026 en todos los restaurantes del país, así como en plataformas de entrega como Uber Eats y Pedidos Ya, y por canales propios como la App Campero y el número 1777.

"Pensamos en cada detalle de la temporada: en la emoción de compartir, en los sabores que nos unen y en la practicidad para celebraciones familiares y de amigos. Ofrecemos productos únicos con diseños pensados para hacer cada reunión más especial", explicó Juan Diego Toriello, Director de Operaciones de Pollo Campero.

En Portada

Caso TCQ: Exmagistrado Charchal y otros cuatro implicados son absueltost
Nacionales

Caso TCQ: Exmagistrado Charchal y otros cuatro implicados son absueltos

05:22 PM, Oct 13
Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador t
Deportes

Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador

05:59 PM, Oct 13
Exfiscal señala posible complicidad de altos mandos en fuga de reos; ministro de Gobernación rechaza acusaciones y advierte acciones legalest
Nacionales

Exfiscal señala posible complicidad de altos mandos en fuga de reos; ministro de Gobernación rechaza acusaciones y advierte acciones legales

04:41 PM, Oct 13
Filtran el escandaloso email entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epsteint
Farándula

Filtran el escandaloso email entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

02:35 PM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026Estados UnidosLluviasSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos