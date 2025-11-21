 Navidad 2025 en Guatemala: Ferias del Pinabete inauguradas
Guatemala da la bienvenida a la Navidad con las Ferias del Pinabete 2025

Las familias guatemaltecas pueden adquirir árboles, coronas y guirnaldas identificados con el marchamo correspondiente.

Ferias del Pinabete 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
Ferias del Pinabete 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Guatemala le dio la bienvenida a la temporada navideña con la inauguración de las Ferias del Pinabete 2025, en la cuales las familias guatemaltecas pueden adquirir árboles, coronas y guirnaldas identificadas con el marchamo respectivo para asegurar que provienen de una plantación autorizada.

Los espacios para la comercialización regulada del pinabete están a cargo del Instituto Nacional de Bosques (Inab) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), que trabajan junto con las entidades que conforman el Consejo Coordinador de la Estrategia Nacional para la Conservación de esta especie.

"Bienvenidos a esta maravillosa feria del pinabete. Hoy nos reunimos para celebrar uno de nuestros grandes tesoros naturales: nuestro pinabete guatemalteco. Este árbol que puede alcanzar alturas majestuosas, que tiene una forma armoniosa y un aroma especial. Es mucho más que un símbolo de navidad, es un orgullo y una tradición del país", dijo Marta Ayala, directora ejecutiva de la Fundación Calmecac.

Agregó que el pinabete se ha convertido en un motor de desarrollo económico, que genera empleo, pues en la actualidad se tienen aproximadamente mil productores a nivel nacional. Asimismo, indicó que en los ecosistemas del altiplano esta especie cumple un rol importante, ya que protege los suelos, ayuda a proteger y asegurar el agua y alberga a una amplia biodiversidad.

En ese contexto, mencionó que se trabaja para su conservación y el marchamo es el símbolo de que se está adquiriendo productos que cumplen los lineamientos para su comercialización.

"Al elegir un pinabete legal con su marchamo oficial no solo llevamos a casa un árbol que nos da alegría y armonía en esta navidad, sino que contribuimos a proteger y manejar esta especie", enfatizó.

Importancia de conservar el pinabete

El pinabete (Abies guatemalensis Rehder) se caracteriza por ser un árbol que rebrota y, de esa manera, asegura la existencia de más árboles. La especie cuenta con 1 mil 205 plantaciones establecidas, equivalentes a 413.32 hectáreas de plantaciones.

Las autoridades indicaron que existen en el país 30 viveros de pinabete registrados con una producción promedio de 80 mil plantas. Esto se traduce en la comercialización de más de 25 mil árboles navideños, 30 mil subproductos elaborados con ramilla provenientes de plantaciones y sistemas agroforestales y 2 mil 500 árboles en maceta.

