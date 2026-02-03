 Trump y Petro se reúnen en la Casa Blanca
Internacionales

Trump y Petro se reúnen en la Casa Blanca, sin acceso a la prensa

La reunión, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios.

Trump y Petro se reúnen en la Casa Blanca, EFE
Trump y Petro se reúnen en la Casa Blanca / FOTO: EFE

La reunión entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, concluyó este martes en la Casa Blanca tras dos horas de diálogo, con el objetivo de relanzar la relación bilateral luego de un año de desencuentros.

La reunión, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele, y el argentino, Javier Milei.

Petro llegó a bordo de un vehículo del Servicio Secreto de EE. UU. con la bandera colombiana, aunque no fue recibido en la puerta del Ala Oeste por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con la cadena Fox News que Trump entró "con muy buena disposición" a la reunión.

Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

Foto embed
Trump y Petro se reúnen en la Casa Blanca - EFE

En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

La delegación estadounidense la completaron el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

Por parte de Colombia, participaron la canciller, Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el embajador en EE. UU., Daniel García-Peña.

Un año de tensiones

La cita se produce tras un año de fuertes tensiones entre ambos Gobiernos e insultos entre los dos mandatarios.

La Administración de Trump retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha contra las drogas y revocó el visado de Petro, además de incluirlo, junto a parte de su familia, en la llamada 'Lista Clinton', lo que implica la imposición de sanciones financieras por presuntamente liderar actividades relacionadas con el narcotráfico.

Por su parte, el mandatario colombiano ha sido muy crítico con la política migratoria y medioambiental de Trump y con su postura frente a la guerra en Gaza, y ha condenado los operativos contra lanchas en el Caribe, así como la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Sin embargo, el 7 de enero, días después del derrocamiento de Maduro, ambos sostuvieron una llamada telefónica y acordaron reunirse.

A raíz de las sanciones, Petro tuvo que recibir un visado especial del Gobierno estadounidense para poder viajar a Washington.

*Con información de EFE

