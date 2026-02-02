Donald Trump amenaza a Trevor Noah por los Grammys

Durante la ceremonia de los Grammys 2026, celebrada el domingo en Los Ángeles, el comediante Trevor Noah, conductor del evento, incluyó en su monólogo una broma que enlazaba al presidente Donald Trump con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por tráfico sexual y abuso de menores fallecido en prisión en 2019.
La broma insinuaba que, con la muerte de Epstein y la desaparición de su isla privada, Trump y el expresidente Bill Clinton necesitaban un "nuevo sitio" para reunirse, lo que provocó la reacción inmediata del mandatario.
Donald Trump respondió a través de su plataforma Truth Social poco después del evento, calificando a los Grammys como "prácticamente imposibles de ver" y tildando de "total perdedor" y "sin talento" al presentador Trevor Noah. Además, amenazó con enviar a sus abogados para demandar al comediante por lo que consideró una afirmación falsa y difamatoria sobre supuestos encuentros en la isla vinculada al caso Epstein.
Negación rotunda de cualquier vínculo con la isla de Epstein
El presidente insistió en que nunca ha estado en la isla privada de Jeffrey Epstein ni "en ningún lugar cercano", y subrayó que, antes de la broma de Noah, nunca había sido acusado de ello, ni siquiera por los medios que él califica como "Fake News".
Esta defensa pública se produce en medio de una creciente atención mediática tras la reciente publicación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de más de tres millones de páginas de archivos relacionados con el caso Epstein, documentos que han reavivado la discusión sobre las relaciones de Epstein con personas influyentes.
Trump ha negado durante años cualquier implicación personal en los delitos de Epstein cuando éste estaba vivo, y en 2025 incluso afirmó haber rechazado una invitación para visitar su isla, describiendo esa decisión como un ejemplo de "buen juicio".
Además de negar categóricamente los señalamientos, Trump describió el comentario de Noah como "falso y difamatorio" y advirtió que su equipo legal pronto tomaría acción, declarando: "Prepárate, Noah, ¡voy a divertirme contigo!" según publicaciones recogidas por medios internacionales.
Noah, por su parte, ha sido anfitrión de los Grammys en varias ocasiones, conocido por su humor crítico y satírico que no esquiva la política ni a figuras públicas prominentes. Durante la misma ceremonia, también lanzó observaciones a otros artistas y referencias culturales que, en conjunto, reflejaron una entrega de premios con mayor carga de comentario social y político que en años anteriores.
El contexto de los archivos de Epstein
La controversia ocurre en paralelo a la difusión de documentos relacionados con Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia, que han sido objeto de debates sobre qué implican realmente respecto a figuras públicas mencionadas en ellos.
Si bien algunos archivos contienen referencias al expresidente Donald Trump y al expresidente Bill Clinton, no existe evidencia legal que los vincule directamente con las actividades delictivas del círculo de Epstein, y ambos políticos han negado haber visitado la isla o cometido delitos.
Por el momento, Trevor Noah no ha comentado más al respecto.
