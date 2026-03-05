 Guatemala se une a EE. UU. en lucha contra narcoterrorismo
Nacionales

Guatemala se une a casi 20 países en acuerdo con EE. UU. para enfrentar el "narcoterrorismo"

El país participó en la conferencia "Américas contra los carteles" realizada en Miami, donde las naciones de Latinoamérica y el Caribe firmaron un compromiso impulsado por Washington para ampliar la cooperación en seguridad, combatir el narcotráfico y fortalecer el control fronterizo.

EE. UU. y Latinoamérica acuerdan combatir a los "narcoterroristas" en una reunión en Miami., Ejército de Guatemala
EE. UU. y Latinoamérica acuerdan combatir a los "narcoterroristas" en una reunión en Miami. / FOTO: Ejército de Guatemala

Estados Unidos y casi 20 países latinoamericanos y caribeños firmaron este jueves un acuerdo para combatir a los grupos "narcoterroristas" en la conferencia inaugural de las 'Américas contra los carteles', en Miami, donde destacó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que "reafirma las relaciones" entre Washington y sus vecinos, "respetando la soberanía" y "reconociendo la importancia estratégica del hemisferio", donde buscan "promover la paz a través de la fuerza".

"Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperaron en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el 'narcoterrorismo' y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse", agregó.

El acuerdo compromete a las naciones "a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el 'narcoterrorismo' y otras amenazas compartidas en el Hemisferio Occidental", según el secretario.

Hegseth lideró la conferencia en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde congregó a representantes de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.

La conferencia, que reunió a gobiernos "con ideas afines" y excluyó a naciones como México, Colombia, Brasil y Nicaragua, ocurre como preámbulo de la cumbre 'Escudo de las Américas' que el presidente Donald Trump albergará el sábado en Miami con mandatarios de la derecha latinoamericana.

EE. UU. prepara "ofensiva" militar contra carteles

El jefe del Pentágono avisó que Washington está listo para lanzar en solitario una "ofensiva" militar contra los carteles, por lo que urgió a los latinoamericanos a combatir a los "narcoterroristas".

Mientras que Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Trump, pidió luchar contra los narcotraficantes como si fuesen grupos terroristas como ISIS (Estado Islámico) o Al-Qaeda, además de aseverar que la inmigración ilegal es una "forma de terrorismo".

La reunión ocurre días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones "narcoterroristas" en el país suramericano, tras una visita de Francis Donovan, comandante del Southcom.

Además, la Administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado, lo que ha dejado al menos 150 muertos, bajo la operación 'Lanza del Sur'.

