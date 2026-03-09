Nombramiento presidencial completa Integración de la CC

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, brindó este lunes 9 de marzo una conferencia de prensa junto con otros funcionarios del Gobierno para actualizar sobre los avances en temas de seguridad, democracia y otros de relevancia nacional.
En el inicio de su intervención en "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario resaltó que el país se encuentra actualmente en medio de un proceso de renovación del sistema de justicia.
Recordó que la semana pasada se llevó a cabo la elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia. Mientras que días antes se hicieron las designaciones por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
"Estamos en la recta final para conformar una nueva CC. Ha sido un proceso complejo que define la composición de la máxima corte de nuestro sistema de justicia y se cerrará este ciclo con la elección que en mi calidad de presidente haré esta semana, en Consejo de Ministros, del titular y suplente como está indicado en la ley", expresó.
En su opinión, las expectativas del cambio que el pueblo de Guatemala tiene con respecto a la justicia son grandes. Especialmente, porque este sistema abarca cuestiones fundamentales como la certeza jurídica y la seguridad del país.
"Todos quisiéramos que los cambios avanzaran de manera rápida y poder transformar el país de la noche a la mañana. A veces los cambios llevan más tiempo de lo pensado, pero es algo que como pueblo tenemos consciencia. En todo caso, lo que tenemos muy claro es la necesidad de entender que esto es un objetivo que hay que seguir trabajando, que nada nos va a detener en perseguir este cambio, que ante cada dificultad habrá una nueva estrategia", expresó.
La historia "juzgará" a electores, resalta Arévalo
El gobernante indicó que en las últimas semanas hizo llamados directos a cada institución para escoger "a conciencia" y respondiendo a los anhelos de transformación del país que tiene el pueblo, "el soberano", según enfatizó. En ese sentido, añadió que cada entidad tendrá que hacerse cargo de las decisiones que ha ido tomando. "Tendrán que hacerlo ante la población y ante la historia", dijo.
Por su parte, señaló que, como presidente, demostrará su compromiso no solo en palabras, sino en actos. "Esta semana dará a conocer la decisión que responderá a esta petición de renovación que manifiesta el pueblo. Afortunadamente, profesionales íntegros presentaron sus expedientes y quiero volver a agradecerles por dar un paso adelante en este proceso", manifestó.
Finalmente, reiteró que aplicará una "brújula ética" que guía las decisiones como gobierno y aportará a tener una Corte de Constitucionalidad mejor preparada para los desafíos que se tendrán en este año que calificó como trascendental.