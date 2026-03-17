Congreso aprueba decreto de integración de CC y acuerdo para juramentar magistrados

El Congreso de la República aprobó este martes 17 de marzo de urgencia nacional el Decreto 8-2026 en el que se establece la integración la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031 con los magistrados titulares y suplentes designados por el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el Presidente de la República en Consejo de Ministros y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
El Pleno también aprobó, con 132 votos, el Acuerdo 10-2026, en el que se convoca a los magistrados titulares Dina Josefina Ochoa Escribá, Roberto Molina Barreto, Gladys Annabella Morfín Mansilla, Julia Marisol Rivera Aguilar y Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y a los magistrados suplentes Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, María Magdalena Jocholá Tujal, José Luis Aguirre Pumay y Luis Fernando Bermejo Quiñónez, para prestar el juramento de fidelidad de la Constitución Política de la República.
La designación de las demás entidades establecidas en la Ley, fue informada oficialmente al Pleno del Congreso en despacho calificado en que se dio lectura a los oficios enviados por el Presidente, Bernardo Arévalo; Emanuel Molina, secretario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Luis Lucero, secretario de la Usac; y Patricia Gámez, Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)..
El Presidente Contreras Colíndres explicó que el decreto será enviado a todos los diputados y que la Comisión de Estilo lo revisará y posteriormente será enviado al Organismo Ejecutivo para su publicación. "Una vez publicado, nosotros convocamos a los magistrados de la CC electos en fecha próxima para ser juramentados en una sesión solemne", afirmó Contreras.
CC
Guatemala concluyó con la la renovación de la Corte de Constitucionalidad, los cinco nuevos magistrados titulares y suplentes fueron elegidos en las últimas semanas por igual número de instituciones: la presidencia, el Organismo Judicial, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la universidad estatal San Carlos.
Además de la renovación de la Corte de Constitucionalidad, Guatemala también llevará a cabo este semestre la nominación de una nueva fiscal general en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.
Porras Argueta intentó, sin éxito, formar parte de la nueva Corte de Constitucionalidad, pero careció de los votos suficientes en su postulación ante el Supremo y también ante la Universidad de San Carlos.
Los nuevos magistrados empezarán su período el próximo 14 de abril y culminarán su gestión en la misma fecha en 2031, período trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*