Arévalo se pronuncia sobre acción contra elección de magistrada de CC por el CANG

El presidente, Bernardo Arévalo, se pronunció este lunes 16 de marzo, por el amparo presentado por dos abogados contra la designación y juramentación de Astrid Lemus como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
"La nueva Corte de Constitucionalidad ya está electa, ya ha sido electa y lo que estamos viendo son como en este caso intentos desesperados de gente que ha estado ligada siempre a ese manejo de élites político criminales corruptas para tratar de hacer cualquier cosa inclusive cosas absurdas, para tratar de contrarrestarlo", manifestó el mandatario durante La Ronda.
Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, presentaron una acción de amparo contra Astrid Lemus, argumentando que la magistrada electa perdió su honorabilidad e idoneidad tras su participación en una ponencia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 18 de febrero.
Guatemala concluyó con la la renovación de la Corte de Constitucionalidad, los cinco nuevos magistrados titulares y suplentes fueron elegidos en las últimas semanas por igual número de instituciones: la presidencia, el Organismo Judicial, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la universidad estatal San Carlos.
Además de la renovación de la Corte de Constitucionalidad, Guatemala también llevará a cabo este semestre la nominación de una nueva fiscal general en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.
Porras Argueta intentó, sin éxito, formar parte de la nueva Corte de Constitucionalidad, pero careció de los votos suficientes en su postulación ante el Supremo y también ante la Universidad de San Carlos.
Los nuevos magistrados empezarán su período el próximo 14 de abril y culminarán su gestión en la misma fecha en 2031, período trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.