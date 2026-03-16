Caso B410: Juzgado clausura proceso a favor de abogado

El Juzgado de Lavado de Dinero resolvió este lunes, 16 de marzo, clausurar provisionalmente el caso B410 a favor del abogado David Barrera, bajo el argumento de que la sindicación que se hizo en su momento por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad denunciante, no era la correcta.
Tras finalizar la audiencia, el defensor de Barrera, Abraham Girón, indicó que este es un paso muy importante porque, según sus palabras, se entendió que se utilizaron argumentos incorrectos para señalar a su patrocinado, específicamente habló de una denuncia "infundada".
"Se decretó a nuestro favor la clausura provisional. Era, por lo menos, lo esperable en esta causa. Creo que poco a poco se va restaurando, limpiando la imagen de mi patrocinado, del excelentísimo abogado David Francisco Barrera Maldonado. Ese perjuicio que se le hizo con la denuncia se va a estar, gracias a Dios, dilucidando y aclarando", expresó.
Explicó que la clausura se dio por seis meses, así que en ese tiempo se continuará avanzado en los procesos para respaldar con certeza que nada ilícito se ejerció por parte de Barrera y que se irá desvaneciendo esta situación.
De acuerdo con las investigaciones, Barrera habría creado más de 400 sociedades anónimas que, según la SAT, podrían haber sido utilizadas para lavar dinero procedente de actividades ilícitas.
El caso fue revelado en 2024 y se denominó B410 porque se identificaron 410 sociedades anónimas que supuestamente compartían contador, notario y las direcciones de domicilios fiscales que, en realidad, no existían.