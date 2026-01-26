Caso B410: Falta mérito a exdirector del San Juan de Dios

El Juzgado Duodécimo Penal favoreció con la falta de mérito al exdirector del hospital general San Juan de Dios, Gerardo Hernández, quien se encontraba vinculado al caso conocido como "B410", en el que se investigan acciones de posible corrupción y de defraudación. La audiencia se llevó a cabo este lunes, 26 de enero, en el marco de la cual las partes expusieron sus argumentos.
El Ministerio Público (MP) manifestó que el sindicado estaría vinculado con acciones que permitieron que se realizaran contrataciones irregulares en el centro asistencial con entidades relacionadas al millonario caso de defraudación revelado por la SAT. Mientras tanto, la defensa indicó que no existían bases sólidas para respaldar tales señalamientos.
Tras analizar los planteamientos, la juzgadora consideró que no se presentaron los indicios racionales suficientes de parte de la fiscalía para procesar penalmente a esta persona por el delito de fraude, el cual le imputaba el ente investigador.
"Estoy totalmente seguro que no tengo ningún problema. La empresa que tenía una defraudación fiscal con el B410 había tenido actividades con el hospital, pero acaba de quedar completamente claro que no tengo ninguna situación que ver y acaban de dictar mi falta de mérito, así que no tengo ya nada que ver con procesos legales, gracias a Dios", expresó Hernández en declaraciones a periodistas tras finalizar la audiencia.
Caso que vincula al exdirector
Las autoridades del Ministerio Público brindaron detalles en diciembre de 2024 con respecto al avance de las investigaciones del caso denominado B410, relacionado con acciones de defraudación tributaria y corrupción. Se reveló la existencia de compañías "de fachada" que fueron contratadas por el Estado en los períodos 2021, 2022, 2023 y 2024.
En ese sentido, las autoridades realizaron allanamientos en ese entonces y solo localizaron algunas de ellas, en las que pudieron observar que, en general, no poseen infraestructura, capacidad instalada, activos o personal que permitieran vender a las entidades de gobierno los bienes o servicios por los cuales se les contrató.
Derivado de diligencias y una querella que presentó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) realizar auditorías gubernamentales a 13 entidades del Gobierno que le compraron a estas nueve entidades señaladas de no tener estructura.
Entonces, la CGC presentó una denuncia en contra del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por la contratación de servicio a Grupo Propela, Sociedad Anónima, por adjudicaciones por concurso que ascienden a más de Q12.3 millones.
Puntualmente, las adjudicaciones realizadas por el Hospital General San Juan de Dios suman Q7 millones 528 mil 800, marcadas por una serie de anomalías. Entre estas, se indicó que hubo contrataciones por cotización y no por licitación, por lo que fraccionaron la compra. El monto de uno de los contratos era por Q267 mil 450, pero se fraccionó en tres facturas por Q89 mil 150 para evitar pasar los Q90 mil y evadir la ley.
También se determinó que, entre otros eventos, hubo pagos por supuesto mantenimiento preventivo a la red de drenajes de aguas negras, pero no consta que se haya llevado a cabo. Sumado a esto, por los supuestos servicios y dinero percibido a cambio, "nunca pagaron un centavo de impuestos", destacó el fiscal.
Según el MP, entre las personas sindicadas contra quienes se solicitaron las órdenes de aprehensión respectivas están incluidos el representante de la empresa implicada y exfuncionarios y integrantes de ese momento del equipo del hospital San Juan de Dios, incluido Hernández, entonces director ejecutivo del centro asistencial.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7