Mundial 2026: comienza la cuenta regresiva para el torneo

Falta un mes para que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

A solo un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa crece alrededor de un torneo que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol. La próxima edición será la más grande jamás organizada, con la participación de 48 selecciones nacionales y un calendario ampliado que reunirá a millones de aficionados alrededor del planeta. El certamen se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose además en el primer Mundial celebrado en tres países diferentes.

La organización prepara una inauguración sin precedentes. Por primera vez habrá tres ceremonias inaugurales, una en cada nación anfitriona, con espectáculos culturales y musicales que buscarán reflejar la identidad de Norteamérica y la pasión universal por el fútbol. Entre los anuncios más esperados destaca la participación de la cantante colombiana Shakira, quien interpretará la canción oficial del torneo. Aunque el tema aún no ha sido presentado en su totalidad, la FIFA adelantó que será revelado oficialmente en los próximos días, generando enorme expectativa entre los aficionados y la industria musical.

Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de apertura La FIFA confirmó una triple inauguración para el Mundial 2026 con espectáculos musicales en los tres países sede.

¿Qué esperar del Mundial 2026?

En el plano deportivo y económico, el Mundial 2026 también romperá récords. La FIFA confirmó que esta edición repartirá la mayor cantidad de premios en efectivo en la historia de la competición, superando ampliamente las cifras entregadas en Catar 2022. Además, el aumento de selecciones participantes abrirá la puerta a nuevos países y futbolistas que buscarán protagonismo en la máxima cita del balompié internacional, aumentando la competitividad y la diversidad futbolística del torneo.

Con estadios prácticamente listos, ciudades volcadas en la organización y selecciones afinando detalles para sus convocatorias definitivas, el planeta fútbol entra en la cuenta regresiva hacia una edición histórica. El Mundial 2026 no solo apunta a ser el más grande por números, sino también uno de los más espectaculares a nivel cultural, tecnológico y comercial, en un evento que promete captar la atención del mundo entero durante varias semanas.

Grupo A ?? México ?? Sudáfrica ?? República de Corea ?? Chequia

Grupo B ?? Canadá ?? Bosnia y Herzegovina ?? Catar ?? Suiza

Grupo C ?? Brasil ?? Marruecos ?? Haití ? Escocia

Grupo D ?? EE. UU. ?? Paraguay ?? Australia ?? Turquía

Grupo E ?? Alemania ?? Curazao ?? Costa de Marfil ?? Ecuador

Grupo F ?? Países Bajos ?? Japón ?? Suecia ?? Túnez

Grupo G ?? Bélgica ?? Egipto ?? RI de Irán ?? Nueva Zelanda

Grupo H ?? España ?? Islas de Cabo Verde ?? Arabia Saudí ?? Uruguay

Grupo I ?? Francia ?? Senegal ?? Irak ?? Noruega

Grupo J ?? Argentina ?? Argelia ?? Austria ?? Jordania

Grupo K ?? Portugal ?? RD Congo ?? Uzbekistán ?? Colombia

Grupo L ? Inglaterra ?? Croacia ?? Ghana ?? Panamá

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - instagram @gianni_infantino

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