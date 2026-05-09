Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de apertura

La FIFA confirmó una triple inauguración para el Mundial 2026 con espectáculos musicales en los tres países sede.

La FIFA confirmó este viernes que el Mundial 2026 tendrá una inédita trilogía de ceremonias de apertura en México, Canadá y Estados Unidos, una decisión que busca resaltar la diversidad cultural de los tres países anfitriones. El torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones y 104 partidos, iniciará el 11 de junio en la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Nueva York.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que las ceremonias reflejarán la identidad de cada nación organizadora, al tiempo que enviarán un mensaje de unidad global a través del fútbol, la música y la cultura. "La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos", señaló el dirigente mediante un comunicado oficial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

¿Qué artistas participarán en las ceremonias del Mundial?

México será el primer país en abrir esta serie de celebraciones el jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca, recinto que se convertirá en el único estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas. Antes del partido entre México y Sudáfrica, el público disfrutará de un espectáculo encabezado por artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y el colombiano J Balvin, además de invitados internacionales como Danny Ocean y Tyla.

La segunda ceremonia se llevará a cabo el 12 de junio en Toronto, Canadá, previo al encuentro entre la selección canadiense y Bosnia y Herzegovina. Entre los artistas anunciados figuran Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y Michael Bublé. Ese mismo día, Estados Unidos también realizará su espectáculo inaugural en el SoFi Stadium, antes del duelo entre el combinado estadounidense y Paraguay, con actuaciones de Katy Perry, Future, Lisa y Marilina Bogado.

Además de las ceremonias, la FIFA confirmó que varios de estos artistas formarán parte del álbum oficial del Mundial 2026. Entre ellos destacan Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán el tema principal titulado "Dai Dai". Con esta apuesta musical y multicultural, el organismo busca convertir la próxima Copa del Mundo en uno de los eventos deportivos y artísticos más ambiciosos de la historia.

Alejandro Fernández - Instagram

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