 Shakira canta himno del Mundial 2026: ¡Adelanto exclusivo!
Farándula

Shakira cantará el himno oficial del Mundial 2026 y enciende las redes con adelanto

La cantante colombiana sorprendió con un espectacular adelanto de la canción oficial del Mundial 2026 y las redes ya están enloqueciendo con su baile y energía.

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Shakira, Redes sociales
Shakira / FOTO: Redes sociales

La Copa Mundial 2026 comienza a tomar forma y una de las noticias que más emoción ha generado entre los fanáticos del fútbol y la música es el regreso de Shakira como intérprete oficial del torneo.

La cantante colombiana confirmó que será la encargada de la canción oficial del Mundial 2026 y lo hizo con un adelanto publicado en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral entre millones de seguidores alrededor del mundo.

En el video compartido desde el estadio Maracaná de Brasil, Shakira aparece bailando junto a un grupo de bailarines en una cancha de fútbol mientras suena parte del tema titulado "Dai Dai", canción que será lanzada oficialmente el próximo 14 de mayo.

El adelanto que encendió las redes

La publicación fue compartida en Instagram y acompañada del mensaje: "From Maracanã Stadium, here is ‘Dai Dai’, the FIFA World Cup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready!"

En cuestión de minutos, el clip acumuló miles de comentarios y reacciones de fanáticos emocionados por volver a escuchar a Shakira ligada a una Copa del Mundo.

El adelanto también destacó por su energía visual y coreográfica. En el video, la artista interpreta una llamativa rutina de baile acompañada de futbolistas y bailarines mientras luce un atuendo deportivo inspirado en los colores de Colombia.

El detalle de las banderas en el vestuario

Uno de los aspectos más comentados del video fue el vestuario de Shakira. La cantante utilizó un look con tonos amarillo, azul y rojo, haciendo clara referencia a la bandera de Colombia, país que la vio nacer.

Además, varios bailarines aparecieron utilizando prendas y accesorios inspirados en distintas banderas y culturas futbolísticas, reforzando el espíritu internacional del Mundial.

Los seguidores destacaron que la artista mantiene la esencia alegre, energética y multicultural que ha caracterizado sus anteriores canciones mundialistas.

Shakira y su histórica relación con los Mundiales

No es la primera vez que Shakira se convierte en la voz de una Copa del Mundo. De hecho, la cantante ya es considerada una de las artistas más emblemáticas en la historia de los himnos mundialistas.

En 2006 interpretó "Hips Don’t Lie" junto a Wyclef Jean durante actividades relacionadas con el Mundial de Alemania, tema que posteriormente se convirtió en un fenómeno global.

Sin embargo, fue en Sudáfrica 2010 cuando marcó historia con "Waka Waka (This Time for Africa)", considerada una de las canciones más exitosas y recordadas en la historia de los Mundiales. El tema logró unir música, baile y fútbol en un himno que aún hoy sigue sonando en eventos deportivos y fiestas alrededor del mundo.

Posteriormente, en Brasil 2014, Shakira volvió a participar con "La La La (Brazil 2014)", reafirmando su conexión con el fútbol y consolidándose como una figura inseparable de las Copas del Mundo.

El Mundial 2026 promete espectáculo

La Copa Mundial 2026 será histórica no solo por su magnitud, sino también porque será organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo contará con un formato ampliado y reunirá a selecciones de todo el mundo en uno de los eventos deportivos más grandes de la historia.

Por ello, la elección de Shakira como intérprete oficial ha sido vista como una apuesta segura para conectar con audiencias internacionales y generar emoción desde antes del inicio del campeonato.

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