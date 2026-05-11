Video del mortal accidente en la ruta Interamericana

Un video de cámaras de seguridad salió a luz y muestra el momento exacto del mortal accidente registrado el 9 de mayo de 2026 en el kilómetro 101 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Agua Escondida, Chichicastenango, Quiché.
De acuerdo con las imágenes, el conductor de un camión que transportaba verduras perdió el control del vehículo por causas aún desconocidas, se cruzó al arriate central e impactó violentamente contra un picop que se dirigía rumbo al occidente del país.
El fuerte choque provocó una escena de tragedia en la vía pública. En el video se observa cómo el camión invade el carril contrario en cuestión de segundos antes del impacto, generando el accidente que dejó dos personas fallecidas, entre ellas un adulto y un menor de edad, además de al menos cuatro heridos que fueron trasladados a un centro asistencial.
El viaje familiar terminó en tragedia
Según información de medios locales, las víctimas formaban parte de una familia que viajaba en dos vehículos con destino a Sololá para celebrar el Día de la Madre. Tras notar que el picop no continuaba en la caravana, familiares regresaron a la ruta y se encontraron con la escena del accidente.
Testigos indicaron que el piloto del camión habría abandonado el lugar tras el hecho, lo que ha generado mayor preocupación entre las autoridades y la población.
El percance provocó además largas filas y serias complicaciones vehiculares durante varias horas en uno de los tramos más transitados del occidente del país.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las personas fallecidas ni de los heridos, mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero del conductor del camión y esclarecer las causas del accidente.