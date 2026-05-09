 Colisión deja dos fallecidos en ruta Interamericana
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Colisión deja dos fallecidos en el kilómetro 101 de la ruta Interamericana

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el mortal accidente de tránsito fue protagonizado por un picop y un camión.

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El picop quedó totalmente destruido después del accidente vehicular., Bomberos Municipales Departamentales.
El picop quedó totalmente destruido después del accidente vehicular. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

El choque entre un picop y un camión en la carretera Interamericana dejó el saldo de dos personas fallecidas y una herida, según el reporte de Bomberos Municipales Departamentales. Los paramédicos precisaron que el accidente tuvo lugar en el kilómetro 101 de la referida ruta, territorio del cantón Agua Escondida, del municipio de Chichicastenango, departamento del Quiché.

Paramédicos del citado cuerpo de rescate acudieron a atender la emergencia, luego de recibir varias alertas de parte de otros autonomistas, quienes llamaron a la línea de emergencias del 1554. Al llegar al lugar, los expertos encontraron a una persona herida a quien le brindaron los primeros auxilios.

Tras estabilizar al herido en el accidente de la ruta Interamericana, los rescatistas lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital General de Tecpán a bordo de las unidades de emergencias identificadas con los números de placa AD-132 y RD-121.

Asimismo, los bomberos procedieron a notificar a las autoridades correspondientes por el hallazgo de dos personas que carecían de signos vitales en el lugar.

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Destrozos y congestionamiento en ruta Interamericana

Imágenes compartidas por medios locales de occidente mostraron como las personas quedaron en la cinta asfáltica luego del fuerte choque entre los vehículos de transporte de carga. Asimismo, en el lugar hay fuerte congestionamiento por el trabajo que realizan los cuerpos de rescate y las autoridades competentes.

A causa del fuerte impacto, el camión involucrado en el accidente terminó fuera de la cinta asfáltica y varios metros adentro de un terreno baldío.

Al menos tres mujeres heridas por el impacto quedaron en la cinta asfáltica, previo a que los cuerpos de socorro llegaran a cubrir la emergencia. Algunos voluntarios intentaron ayudar a los afectados, pero en un video que circula en redes sociales se escucha que solo se limitaron a pedirles que se mantuvieran en reposo por las fuertes lesiones que sufrieron.

Colisión deja dos fallecidos en el kilómetro 101 de la ruta Interamericana | Bomberos Municipales Departamentales

Colisión deja dos fallecidos en el kilómetro 101 de la ruta Interamericana / Bomberos Municipales Departamentales

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