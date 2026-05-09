Video revela escenario tras choque de ruta Interamericana

La tarde de este sábado, 9 de mayo de 2026, ocurrió un fuerte choque en el kilómetro 101 de la carretera Interamericana con saldo de dos fallecidos. En el lugar, un camión y un picop chocaron por causas que no están establecidas, pero el vehículo pequeño fue el más afectado quedando totalmente destruido.
Usuarios en redes sociales compartieron imágenes inéditas de los momentos posteriores la colisión, previo a la llegada de los cuerpos de rescate. Asimismo, compartieron otros videos en los que se ve el escenario trágico, tras la llegada de los primeros rescatistas.
Bomberos Voluntarios confirmaron que el accidente de ruta Interamericana cobró la vida de un adulto y un menor de edad. Este cuerpo de rescate también oficializó que cuatro pacientes tuvieron que ser trasladados a la emergencia de un centro asistencial cercano.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) envió unidades al lugar del accidente para regular el tránsito. En el área, el paso estuvo bloqueado por varios minutos, pero los agentes viales instalaron un carril reversible para facilitar el paso.
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Investigan accidente en ruta Interamericana
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) trabajan en el área acordonando el escenario de la tragedia, mientras delegados del Ministerio Público realizan los peritajes y el levantamiento de los cuerpos de las víctimas mortales.
Las instituciones encargadas también trabajan en la zona para recopilar la identidad de ambo fallecidos.
En el área de la tragedia también quedaron varias cajas destruidas, porque posiblemente uno de los vehículos llevaba cargamento de distintos tipos.
El accidente de tránsito causó conmoción entre los demás usuarios de la vía, quienes hicieron los llamados de auxilio a los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales. Ambas compañías de rescatistas cubrieron la emergencia.
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